След края на Мондиал'26: ПСЖ награждава Дембеле с нов договор

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен е близо до удължаването на договора на звездата на тима Усман Дембеле. Това съобщи френското издание RMC Sport Настоящият контракт на 29-годишния французин е до юни 2028 година.

Усман Дембеле е действащият носител на „Златната топка“

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Ousmane Dembélé is close to reaching a new contract with PSG, likely to be signed after the World Cup!



— @FabriceHawkins pic.twitter.com/BVeLHn1GZj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 14, 2026

Според информацията във френските медии той ще продължи престоя си в клуба. Сделката се очаква да бъде сключена след края на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, където крилото ще защитава цветовете на Франция.

Носителят на „Златната топка“ е изключително щастлив във френската столица след двата поредни трофея от Шампионската лига, след като пристигна от Барселона през 2023 година. В трите си сезона за парижани до момента той има 135 участия, в които е отбелязал 61 попадения и 42 асистенции.

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