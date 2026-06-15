Комедийният фестивал "Тодор Колев" започва след броени дни. Вижте програмата

26 до 30 юни 2026 г. родният град на Тодор Колев - Шумен - ще посрещне третото издание на Комедийния театрален фестивал "Тодор Колев“ – събитие, което вече се утвърди като един от най-ярките театрални форуми в културния календар на страната. В продължение на пет дни сцените на ДКТ "Васил Друмев", Младежкия дом, Летния театър и градските пространства на Шумен ще съберат едни от най-добрите комедийни спектакли, водещи театри, млади артисти, режисьори и публика от цялата страна.

Театрален маратон с едни от най-силните заглавия в страната

Фестивалът ще бъде открит на 26 юни с две представления още в първата вечер – "Живи и здрави... по документи" на ДТ "Йордан Йовков" – Добрич и "Дами канят" на ДТ "Никола Вапцаров" – Благоевград.

В следващите дни зрителите ще могат да гледат спектакли на държавни театри, независими формации и студенти от НАТФИЗ, сред които "Милионерът", "Причини да бъдеш щастлив", "Параноя под наем", "Мухи без глави", "Трима крале", както и редица дипломни и студентски продукции.

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Сред безспорните акценти в програмата е спектакълът "Майка Кураж и нейните деца" на Сатиричния театър "Алеко Константинов". Постановката е носител на престижните награди "Икар" и "Аскеер" за главна женска роля на Албена Павлова и рядко гостува извън София заради сложната си техническа реализация.

Особен интерес предизвиква и спектакълът "Дами канят", който успешно пренася култовото филмово заглавие на театралната сцена и се радва на изключителен зрителски интерес в страната.

Фестивал в градските пространства

Комедийният фестивал "Тодор Колев" отдавна не е само театрална програма.

На 27 и 28 юни пространството пред театъра ще се превърне в артистична зона на открито. Четирима карикатуристи от различни държави ще рисуват безплатни карикатури за всички желаещи, превръщайки центъра на Шумен в място за срещи, усмивки и творчество.

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На 30 юни един от най-разпознаваемите улични артисти в България – Иво Игнатов – Кени, ще проведе ателие по улична клоунада. След няколкодневна работа участниците ще представят свои етюди пред публика в градска среда и ще покажат силата на физическата комедия и живия контакт с хората.

Концерт

Финалът на фестивала ще бъде поставен с концерт на група "Джанго Зе" на 30 юни от 20:30 часа пред театъра.

Специалната музикална програма е посветена на творчеството на Тодор Колев и ще върне към живот едни от най-обичаните песни на големия артист, актьор и шоумен, чието име носи фестивалът.

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Среща между поколенията

Една от отличителните черти на фестивала е срещата между утвърдени професионалисти и млади театрални творци.

Тази година в програмата са включени четири студентски спектакъла, а режисьорската борса ще даде възможност на млади куклени режисьори да представят своите проекти пред директори на театри, продуценти и професионалисти от сценичните изкуства.

Председател на журито на фестивала тази година е актрисата и дъщеря на Тодор Колев - Албена Колева, а членове са режисьорът Благой Бойчев и театроведът и режисьор Диа Мантова.

От 26 до 30 юни Шумен отново ще бъде мястото, където театърът среща смеха, а публиката – едни от най-добрите артисти в България.

Снимки: Комедиен театрален фестивал Тодор Колев