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Задава се "Боташ" 2 с още по-големи мащаби: Говори бившият съветник на Гюров за изборите (ВИДЕО)

15 юни 2026, 14:05 часа 923 прочитания 0 коментара
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Водещ

Прогресивни времена в България на фона на Световно първенство по футбол, нов състав на Централната избирателна комисия и управленски мерки със спорен замисъл и резултат месец след началото на управлението на кабинета Радев - темите коментира изборният експерт д-р Ваня Нушева в предаването Студио Actualno. "Виждаме противоречиви сигнали и заявки. Има усещане за хаотичност в част от мерките и комуникационни грешки", подчерта още политологът.

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Според нея новите членове на ЦИК са били избрани по не изцяло публична процедура и без наличието на обществен контрол от страна на организации, наблюдатели и медии. "Имаме доста ясно разпределение на партийни квоти, което предопределя формализма в тази процедура и изслушване", подчерта още Нушева, но и коментира, че Йотова е опитала да придаде съдържание.

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Относно спорната квота, която предизвика и скандал между държавният глава и представителите на "Демократична България", според които те са били ощетени с един представител в новия състав на ЦИК за сметка на ДПС, Нушева алармира, че такъв прецедент може да създаде нова практика в бъдещото назначаване на изборните комисии в секциите и в отделните райони. "По какъв начин ще процедират на следващите нива и как ще се прилага това изискване за квотите - ако имаме местни избори, то важи друг текст - прилага се жребий. Явно трябва прецезиране на този текст в Изборния кодекс", призова бившият съветник по изборите на служебния премиер Андрей Гюров.

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Снимка БГНЕС

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Според политолога развитието на "Прогресивна България" като партия е в пряка връзка с комуникационните грешки, които прави властта. Само за седмица се чуха крайно разнопосочни обяснения относно гръмко обявеното "спиране" на предоставянето на оръжия за Украйна, а лидерите на парламентарната група на формацията на няколко пъти се объркваха относно продължителността на майчинството, ковид надбавките на пенсионерите, разминавания в позицията за подкрепа на шествието за традиционното семейство и т.н.

"Имаме прекалено много нови лица и при липса на ясно структуриран партиен субект без вътрешни механизми за вземане на решения. Разбираемо е защо има разминавания в позициите. Това е от една страна само обаче - от друга страна, има опит да се удържа електоралната подкрепа от този широк кръг избиратели", каза още Нушева. Според нея обаче става въпрос за целенасоченост в тази двойнствена комуникация - подобно на балансираните позиции, които Румен Радев опитваше да демонстрира и прилага и като президент.

"Тази двусмисленост води до загуба на доверие в чуждестранните партньори и в избирателите", подчерта Нушева.

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"Можем ли да считаме, че борбата с корупцията ще се реализира в правилната посока? Будят притеснения някои назначения на висши ръководни длъжности в институции, които контролират ключови сектори в икономическия живот", коментира изборният експерт, визирайки завръщането на директора на медицинския надзор и завръщането на Росен Христов в управлението - този път не като енергиен министър, а като част от борда на консолидационната компания.

Защо има инвестиционни намерения, с които се задава втори мащабен проект от ранга на "Боташ", но много ощетяващ държавата? Каква е прогнозата на Нушева за бъдещата евентуална политическа кариера на бившият главен секретар Георги Кандев?

Целият разговор с водещ Ивайло Илиев гледайте във видеото.

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