Капитанът на Испания предупреди Ламин Ямал преди 1/2-финала: Трябва да се успокоиш!

Капитанът на Испания Родри отправи сериозно предупреждение към младата звезда в селекцията на Луис де ла Фуенте - Ламин Ямал. Той призова тийнейджъра да овладее тревожността си и желанието си да впечатли, докато "Ла Роха" се подготвя за епичния 1/2-финал на Световното първенство срещу Франция. Полузащитникът на Манчестър Сити счита, че младият играч остава ключова фигура в отбора, но трябва да възвърне самообладанието си, за да достигне върхови резултати.

Родри със съвет към Ламин Ямал преди най-важния мач на Испания

Според Родри, Ямал играе с такова напрежение да докаже себе си, което граничи с тревожност, което понякога пречи на естествената му експлозивност по крилото: "Мисля, че трябва да се успокои малко - тази тревога, която понякога изпитва, че трябва да докаже себе си. Той е много важен играч за нас заради това, което прави с и без топката, и е много интелигентен младеж. Вярно е, че е на 19 години и че трябва да го успокояваме в определени моменти от мача."

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Ямал бе подложен на критики относно головата си ефективност по време на това Световно първенство. Талантът на Барселона пристигна на турнира с лека контузия и се затрудни да покаже блестящата форма, която редовно демонстрира за Барселона, като често се озоваваше изолиран от наказателното поле на противника. Родри бързо отбеляза, че макар Ямал все още да има какво да научи в тактическо отношение, зрелостта му се е повишила значително след триумфа на Испания на Европейското първенство през 2024 година. Полузащитникът отбеляза, че 19-годишният вече не е изненада, а утвърден член на отбора, който постоянно се стреми да подобрява играта си благодарение на обратната връзка от групата на по-опитните играчи.

"Мисля, че той е играч, който вече показа зрелостта си още по време на Евро 2024, а сега, когато е с две години по-голям, вече не те изненадва толкова много това, на което е способен на неговата възраст. Той е много зрял млад мъж, който все още има какво да подобрява по отношение на четенето на играта, което е напълно нормално за възрастта му, но ние вече знаем на какво ниво се намира. Аз съм този, който винаги му казва да продължава напред и да не спира да играе, ако не му отсъдят фаул, но той е млад човек, който слуша, който иска да се учи и, преди всичко, дава истински пример с отношението си", добави носителят на "Златната топка"

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