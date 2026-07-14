В лагера на Франция си отдъхнаха: Мбапе е готов за сблъсъка с Испания

Звездата на френския национален отбор Килиан Мбапе е напълно здрав и ще може да вземе участие в полуфинала на Световното първенство по футбол срещу Испания. Това разкри селекционерът на „петлите“ Дидие Дешан пред репортери. Двубоят е тази вечер и ще се проведе на стадиона в Арлингтън, Тексас.

Мбапе е на 100%, увери Дешан

🇫🇷 Deschamps despeja dudas sobre Mbappé antes del partido contra España



✍ @martinezferran https://t.co/2bZ9aDv8UQ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 14, 2026

Както е известно, Килиан Мбапе получи травма в глезена по време на мача от четвъртфиналите срещу Мароко миналия четвъртък (2:0), като се наложи да бъде заменен принудително. Вчера пък нападателят не успя да завърши тренировката на своя тим преди днешния сблъсък с Испания.

Въпреки това Дидие Дешан увери, че няма да има проблем Мбапе да играе срещу Испания. „Килиан се чувства добре“, каза селекционерът на Франция. „Той е на 100%“. Мбапе, който е отбелязал осем гола в шест мача от Световното първенство, е начело на класацията при голмайсторите заедно с аржентинеца Лионел Меси.

ОЩЕ: Мбапе: Лео ще вкара още голове, затова съм по-фокусиран върху нашата цел – финала