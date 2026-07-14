Спорт:

В лагера на Франция си отдъхнаха: Мбапе е готов за сблъсъка с Испания

14 юли 2026, 10:19 часа 160 прочитания 0 коментара

Звездата на френския национален отбор Килиан Мбапе е напълно здрав и ще може да вземе участие в полуфинала на Световното първенство по футбол срещу Испания. Това разкри селекционерът на „петлите“ Дидие Дешан пред репортери. Двубоят е тази вечер и ще се проведе на стадиона в Арлингтън, Тексас.

Мбапе е на 100%, увери Дешан

Както е известно, Килиан Мбапе получи травма в глезена по време на мача от четвъртфиналите срещу Мароко миналия четвъртък (2:0), като се наложи да бъде заменен принудително. Вчера пък нападателят не успя да завърши тренировката на своя тим преди днешния сблъсък с Испания.

Въпреки това Дидие Дешан увери, че няма да има проблем Мбапе да играе срещу Испания. „Килиан се чувства добре“, каза селекционерът на Франция. „Той е на 100%“. Мбапе, който е отбелязал осем гола в шест мача от Световното първенство, е начело на класацията при голмайсторите заедно с аржентинеца Лионел Меси.

ОЩЕ: Мбапе: Лео ще вкара още голове, затова съм по-фокусиран върху нашата цел – финала

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дидие Дешан Испания отбор Франция отбор Килиан Мбапе Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес