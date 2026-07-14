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България - Полша: Кога и къде да гледаме волейболния сблъсък в Лигата на нациите

14 юли 2026, 23:00 часа 806 прочитания 0 коментара
Снимка: БФВолейбол
България - Полша: Кога и къде да гледаме волейболния сблъсък в Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор по волейбол на България излиза в сряда срещу силния отбор на Полша в среща от 9-ия кръг на Лигата на нациите. Двата тима се срещнаха и в края на май в приятелска среща, когато поляците надделяха с 3:1 гейма. Сега залогът е много по-голям, като Полша се стреми да се задържи в челните позиции на Лигата на нациите, а България пък иска да влезе сред първите 7 отбора, които ще продължат към финалите.

България в Лигата на нациите: Дата, начален час и ТВ за мача с Полша

Срещата е първа от третото завъртане в Лигата на нациите. До момента Полша има шест победи и две загуби, като заема трето място със 17 точки - на три точки от лидера Япония, който е безгрешен с осем победи от осем мача и 20 пункта. България пък заема осмо място с пет победи и три загуби, като има 14 пункта. "Лъвовете" са с равен актив със седмия Турция, който е с по-добра статистика при геймовете.

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Национален отбор по волейбол

В колко часа започва срещата

Мачът между България и Полша ще се изиграе в сряда вечер (15 юли) - от 20:00 часа българско време, в удобен час за гледане. "Лъвовете" влизат в срещата след две поредни победи над Канада и Украйна, но и в двата мача загубиха геймове. Полша пък е в серия от пет поредни победи в Лигата на нациите, а преди дни изигра и приятелска среща с Германия, като също записа победа.

Коя телевизия ще излъчи България - Полша

Срещата България - Полша ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата, е Max One. Ако нямате възможност да гледате двубоя, може да научите повече за представянето на "лъвовете" в спортната секция на Actualno.com и в спортния ни сайт Sportlive.bg.

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Национален отбор по волейбол Лига на нациите по волейбол
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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