Истински пробив: Генетично модифициран свински бъбрек поддържал живота на мъж в продължение на 271 дни

Трансплантацията на генетично модифициран свински бъбрек е позволила на мъж от САЩ да не се подлага на диализа в продължение на девет месеца, което се случва за първи път в света, предаде Пи Ей мидия/ДПА. Лекарите обясняват, че животинският орган е бил използван като „временен мост", докато мъжът е чакал трансплантация от човешки донор.

Тим Андрюс, който е страдал от бъбречна недостатъчност в последен стадий, е на 66 години, когато през януари 2025 г. получава свинския бъбрек в САЩ. Андрюс успешно е живял с генетично модифицирания орган в продължение на 271 дни, преди да премине към краткосрочна диализа и да получи бъбрек от човешки донор.

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Това е най-дългият период на оцеляване без диализа след трансплантация на свински бъбрек при жив човек и първият преход от трансплантация на свински към човешки бъбрек, посочват лекарите, цитирани от БТА.

Екипът от академичните центрове и болници „Бригам" в Бостън, САЩ, е публикувал резултатите в медицинското списание „Лансет". „Недостигът на органи е най-голямата криза, с която се сблъскваме понастоящем в областта на трансплантациите. Знаем, че най-добрият вариант за лечение на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност е трансплантацията, но просто не разполагаме с достатъчно човешки органи, които да бъдат трансплантирани навреме", посочва в изявление водещият автор д-р Леонардо Риела от Центъра за трансплантационни науки.

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Според специалистите ксенотрансплантацията (трансплантация на органи, живи тъкани или клетки от животински произход на човек) може да помогне за излизане от кризата - първоначално като преходно решение, което да освободи пациентите от диализа, докато чакат бъбрек от човешки донор, а в бъдеще - след установяване на дългосрочната безопасност и трайност на процедурата, като самостоятелна крайна терапия.

През 2024 г. в Масачузетската многопрофилна болница беше извършена още една трансплантация на свински бъбрек на жив човек, като пациентът оцеля 52 дни, преди да почине от проблеми със сърцето, които не бяха свързани с процедурата. Тим Андрюс страда от бъбречна недостатъчност, причинена от диабет тип 2.

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Свинският бъбрек от миниатюрно прасе от Юкатан е бил генетично модифициран, за да бъде съвместим с човешката имунна система. Органът е трансплантиран през януари миналата година и започва да функционира веднага.

След около шест месеца в кръвоносните съдове на бъбрека се появяват увреждания, които довеждат до органна недостатъчност, и той е отстранен. По-късно Андрюс е получил бъбрек от покоен човешки донор.

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В документален филм на Си Ен Ен Андрюс разказва, че трансплантацията на свинския бъбрек е била „чудо". „Бях жив, а отдавна не се бях чувствал такъв", казва той. Тим Андрюс допълва, че е успявал да готви, да чисти и да прави дълги разходки с кучето си Къпкейк.

Изследователите отбелязват, че на нито един етап не са били открити вируси или други патогени, характерни за свинете. Според тях резултатите подкрепят трансплантацията на свински бъбрек като потенциално временно решение за хора, които се сблъскват с дълго чакане за човешки бъбрек, като същевременно изтъкват необходимостта от по-нататъшни изследвания.

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