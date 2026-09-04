"Не съм доволен": Моуриньо попиля свой играч, който уронва престижа на Реал Мадрид

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо отправи строго предупреждение към една от звездите на "кралете". Става въпрос за Раул Асенсио, който през последните месеци се забърка в сериозни проблеми извън терена. Миналата година защитникът бе изправен пред съда заради разпространение на видео със сексуално съдържание. Наскоро той бе оневинен по това дело, но получи отделна присъда за нарушение на правилата за движение по пътищата.

Жозе Моуриньо коментира ситуацията на Раул Асенсио

Асенсио беше осъден за шофиране под въздействието на алкохол. Тежкото му провинение доведе до отнемане на шофьорската му книжка за осем месеца и солена глоба от 14 400 евро. Тези действия на защитника оставиха Моуриньо видимо разочарован. Португалският специалист ясно изрази недоволството си от поведението на Асенсио извън терена. Той не се сдържа, когато говори за стандартите, които очаква от отбора си, и напомни на Асенсио, че да представляваш испанския гранд е постоянна, ежедневна отговорност.

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"Играчът на Реал Мадрид е играч на Реал Мадрид 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 12 месеца в годината", заяви Моуриньо на официалния сайт на клуба. "Всичко, което правиш извън професионалната си сфера, продължава да се отразява на Реал Мадрид, продължава да засяга престижа на един клуб, който е неприкосновен. Не съм доволен. Всеки прави грешки, но натрупаните грешки са нещо съвсем друго."

Моуриньо е доволен от работната етика на Асенсио

Въпреки гнева си заради глобата за нарушение на правилата за движение, Моуриньо не пропусна да похвали работната етика на Асенсио. Той подчерта изключителното отношение на защитника на тренировъчното игрище: "Говорих с него, когато пристигнах. Говорихме за неща от миналото. Откакто пристигнах, не съм говорил за ситуации извън Валдебебас, защото във Валдебебас той е образцов професионалист. Когато беше в добра форма, никой не тренираше повече или по-добре от него. Сега, след като е контузен от седмици, той е първият, който пристига, и последният, който си тръгва, показвайки изключителна всеотдайност към възстановяването си."

Асенсио ще остане извън игра в близко бъдеще, докато продължава програмата си за физическо възстановяване. Той изобщо не е играл за Реал Мадрид през този сезон поради продължаващия му мускулен проблем. Междувременно защитникът трябва да премине през официалната вътрешна дисциплинарна процедура на клуба. Ръководството на Реал Мадрид скоро ще определи подходящото наказание заради нарушението му по пътищата. След като най-накрая възстанови напълно формата си, Асенсио ще се изправи пред сериозно предизвикателство. Обещаващият защитник трябва да работи усилено, за да спечели доверието на Моуриньо и съотборниците си и да съживи кариерата си.

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