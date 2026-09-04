Спорт:

Жозе Моуриньо отсвири един от най-опитните играчи на Реал Мадрид за сметка на млад талант

04 септември 2026, 18:54 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Жозе Моуриньо отсвири един от най-опитните играчи на Реал Мадрид за сметка на млад талант

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо взе много интересно решение за състава, на който ще разчита в първата фаза от Шампионска лига. Всички 36 отбора, които ще се състезават в групите на турнира, са подали съставите си преди първите мачове следващата седмица. Имаше много изненади като цяло, а една от най-големите се появи в групата на "кралете". Моуриньо е взел решение да остави един от най-опитните си играчи извън състава.

Ферлан Менди отпадна от състава на Реал в Шампионска лига

Става въпрос за левия бек Ферлан Менди, който все още се възстановява от контузия. Французинът получи мускулна травма на десния крак през май и все още не се е завърнал в игра за "лос бланкос". За съжаление, поради неблагоприятното съвпадение на обстоятелствата Менди бе изключен от списъка на Реал. Съотборниците му Едер Милитао и Родриго Гоеш също са контузени в момента, но намериха място в групата на Моуриньо и ще могат да играят, когато се възстановят.

ОЩЕ: "Не съм доволен": Моуриньо попиля свой играч, който уронва престижа на Реал Мадрид

Ферлан Менди

Млад талант получи мястото на Менди

Вместо Менди в състава е включен 19-годишният полузащитник Серхио Мартинес, само няколко дни след като се присъедини от Расинг Сантандер, с който наскоро дебютира в Ла Лига. Реал активира клаузата му за откупуване на стойност 3 милиона евро и мислеше първоначално да го прати във втория отбор, но сега той може да направи своя дебют в Шампионска лига. Моуриньо е включил общо 11 млади играчи, като по-голямата част от тях фигурират в Списък "Б" поради възрастта си.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Отсъствието на Менди не се счита за сериозен проблем, тъй като новопривлечените Марк Кукурея и Алваро Карерас са двете основни опции за позицията на левия бек. Мартинес, от друга страна, може да бъде включен по-рано в първия отбор на Реал поради липсата на варианти за предстоящия мач от Шампионска лига срещу Интер Милан. Реал приема италианския гранд на "Бернабеу" на 8 септември, но ще бъде без редица ключови играчи. Новото попълнение Бернардо Силва е наказан, заедно с Арда Гюлер и Едуардо Камавинга. Тъй като Орелиан Чуамени също вероятно няма да е на разположение след отсъствие поради мускулен проблем, а участието на Тиаго Питарч е под въпрос, това може да даде на Мартинес шанса на живота му.

ОЩЕ: Жозе Моуриньо внася строг ред в Реал Мадрид с няколко безмилостни правила

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жозе Моуриньо Реал Мадрид Ферлан Менди
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес