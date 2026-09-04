Жозе Моуриньо отсвири един от най-опитните играчи на Реал Мадрид за сметка на млад талант

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо взе много интересно решение за състава, на който ще разчита в първата фаза от Шампионска лига. Всички 36 отбора, които ще се състезават в групите на турнира, са подали съставите си преди първите мачове следващата седмица. Имаше много изненади като цяло, а една от най-големите се появи в групата на "кралете". Моуриньо е взел решение да остави един от най-опитните си играчи извън състава.

Ферлан Менди отпадна от състава на Реал в Шампионска лига

Става въпрос за левия бек Ферлан Менди, който все още се възстановява от контузия. Французинът получи мускулна травма на десния крак през май и все още не се е завърнал в игра за "лос бланкос". За съжаление, поради неблагоприятното съвпадение на обстоятелствата Менди бе изключен от списъка на Реал. Съотборниците му Едер Милитао и Родриго Гоеш също са контузени в момента, но намериха място в групата на Моуриньо и ще могат да играят, когато се възстановят.

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Млад талант получи мястото на Менди

Вместо Менди в състава е включен 19-годишният полузащитник Серхио Мартинес, само няколко дни след като се присъедини от Расинг Сантандер, с който наскоро дебютира в Ла Лига. Реал активира клаузата му за откупуване на стойност 3 милиона евро и мислеше първоначално да го прати във втория отбор, но сега той може да направи своя дебют в Шампионска лига. Моуриньо е включил общо 11 млади играчи, като по-голямата част от тях фигурират в Списък "Б" поради възрастта си.

Отсъствието на Менди не се счита за сериозен проблем, тъй като новопривлечените Марк Кукурея и Алваро Карерас са двете основни опции за позицията на левия бек. Мартинес, от друга страна, може да бъде включен по-рано в първия отбор на Реал поради липсата на варианти за предстоящия мач от Шампионска лига срещу Интер Милан. Реал приема италианския гранд на "Бернабеу" на 8 септември, но ще бъде без редица ключови играчи. Новото попълнение Бернардо Силва е наказан, заедно с Арда Гюлер и Едуардо Камавинга. Тъй като Орелиан Чуамени също вероятно няма да е на разположение след отсъствие поради мускулен проблем, а участието на Тиаго Питарч е под въпрос, това може да даде на Мартинес шанса на живота му.

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