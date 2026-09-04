Една от най-големите легенди на Балканите се оттегля от националния отбор

Легендата на Босна и Херцеговина Един Джеко официално потвърди намерението си да се оттегли от международния футбол, с което слага край на историческата си кариера за националния отбор. 40-годишният нападател, който в момента играе за Шалке, ще облече екипа на родината си за последен път по време на мача от Лигата на нациите срещу Швеция. Двубоят е насрочен за 2 октомври.

Джеко се оттегля от националния отбор

След като дебютира в мъжкия национален отбор срещу Турция през 2007 година, нападателят се радва на блестяща кариера на международната сцена. Той ще се сбогува като играчът с най-много мачове за националния отбор и като рекорден голмайстор на страната си, оставяйки след себе си наследство, което е определило цяло едно поколение босненски футбол. Джеко изрази дълбока благодарност за близо двете десетилетия, прекарани в националния отбор. Той подчерта огромната привилегия да представлява родината си на международната сцена, описвайки я като амбиция на целия му живот, осъществена в 151 мача за националния отбор.

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"Нищо в кариерата ми не може да се сравни с гордостта, която изпитвах всеки път, когато носех тази фланелка", написа Джеко. "Това беше мечтата ми от детството - мечта, която носех в себе си при всеки един от 151-те пъти, когато имах честта да представлявам страната си на футболното игрище. Толкова много неща се промениха, и аз също се промених, но любовта ми към тази фланелка никога не се е променила. Сега чувствам, че е дошло времето да се оттегля. Ако съм стигнал до 40-годишна възраст в националния отбор, то е защото наистина давах всичко, което имах. Всеки път. Всичко."

Кариерата на Джеко с националния отбор

Той призова и феновете да се присъединят към него за една последна вечер, като добави: "Надявам се просто да сте там онази вечер срещу Швеция, за да можем да споделим още едно вълнуващо преживяване. Ето така искам да преживея последната си вечер като представител на страната си: с всички вас до мен." Влиянието на Джеко върху босненския футбол не може се опише с думи. В рамките на 151 мача той е отбелязал 73 гола, затвърждавайки статута си на национална икона. Неговите голове бяха от решаващо значение за класирането на страната му за Световното първенство през 2014 година - първото ѝ участие в голям турнир като независима държава.

Дори в залеза на кариерата си Джеко продължи да се представя на най-големите сцени. Той изигра ключова роля в класирането на Босна на 1/16-финалите на Мондиал 2026, като гарантира, че влиянието му остава силно и след като навърши четиридесетте. Сега вниманието се насочва към 2 октомври, когато Босна и Херцеговина ще се изправи срещу Швеция в Лигата на нациите. Този мач ще бъде не само решаващ състезателен тест, но и емоционално сбогуване с най-великия играч в историята на страната.

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