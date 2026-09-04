Определиха фаворитите в тазгодишното издание на Шампионска лига - прогнозират изненадващ победител

Остават броени дни до старта на тазгодишното издание на Шампионска лига. "Турнирът на богатите" се завръща с натоварен график в не толкова новия си формат на груповата фаза с 36 отбора, като първият кръг ще стартира във вторник, 8 септември. Въз основа на резултатите от осемте кръга отборите ще бъдат подредени в класирането, като първите осем ще се класират директно за 1/18-финалите. Идентичността на осемте съперници на тези отбори ще бъде определена чрез плейофен кръг, в който ще се състезават 16-те тима, класирали се на местата от 9-то до 24-то в груповата фаза.

Първи прогнози за новия сезон в Шампионска лига

Оттам нататък нещата са по-прости: пряк елиминационен формат с два мача, за да се намали броят на отборите до два финалиста и в крайна сметка до един победител, който ще бъде коронован на стадион "Метрополитано" в Мадрид на 5 юни следващата година. Но кои отбори ще завършат груповата фаза в първите осем места? Кои отбори най-вероятно ще се нуждаят от "спасителната мрежа" на плейофите? И кой ще спечели турнира? Суперкомпютърът на "Opta" има всички отговори.

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Но първо - едно важно уточнение: миналия сезон суперкомпютърът на Opta не се справи съвсем добре в Шампионска лига, като предсказа, че Ливърпул ще спечели трофея. Мърсисайдци отпаднаха на 1/4-финалите от бъдещия победител ПСЖ, който суперкомпютърът беше класирал като трети фаворит за титлата. Отборът, който те победиха на финала - Арсенал, беше вторият фаворит. Така че прогнозите не бяха чак толкова далеч от истината, но и не бяха напълно точни. Но дали суперкомпютърът ще успее да се реабилитира, като предскаже тазгодишния победител? Той е извършил 10 000 симулации на сезона 2026/27 в Шампионска лига и тук можем да разкрием какъв е делът на симулациите, приключили с всеки възможен изход.

Ето кои са фаворитите в тазгодишното издание на Шампионска лига:

Според "Opta", Арсенал е фаворит за спечелване на Шампионска лига през 2026/27, като повече от една пета (21,2 %) от симулациите завършват с триумф. Най-голямата заплаха за отбора на Микел Артета ще бъде Байерн Мюнхен. Суперкомпютърът присъжда 19.9% шанс на германския колос. Манчестър Сити е единственият друг отбор, на който се дава шанс над 10% да спечели най-елитната клубна надпревара - 12%. Действащият шампион ПСЖ е четвъртият фаворит, като шансът му да спечели трета поредна титла в Шампионската лига е 7,7%.

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