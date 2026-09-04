Търпението на Инфантино изтече: ФИФА избухна срещу УЕФА и отправи тежки обвинения

Напрежението по оста ФИФА - УЕФА продължава да се покачва. Този път световната организация отправи сериозно обвинение към европейския орган на футбола. ФИФА обвини УЕФА в "клеветническа кампания срещу нея и нейното ръководство" в рамките на съдебния спор относно отменения план на президента Джани Инфантино. Припомняме, че швейцарецът представи идея за продажба на дялове от Световното първенство на частни инвеститори с цел печалба около 20 милиарда долара.

ФИФА обвини УЕФА в "клеветническа" кампания срещу Инфантино

Миналата седмица европейската футболна федерация подаде съдебни документи в САЩ, с които изисква разкриване на доказателства и документи от ФИФА, като предупреди, че може да подаде наказателна жалба в Швейцария. УЕФА обвини Инфантино в престъпно управление и определи сумата около "FIFA Forward Enterprice" като измамна и прокарана от Инфантино в негова полза. ФИФА отговори с документи, подадени в съда в САЩ, в които се иска разрешението за достъп до документите да бъде отложено или да бъде оспорено до края на месеца.

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ФИФА твърди, че аргументът на УЕФА страда от фундаментален недостатък и правни несъвършенства: "УЕФА иска разкриване на доказателства в подкрепа на чуждестранно наказателно производство, което не съществува и за което УЕФА сама признава, че няма правомощия да започне. Въпреки този основен проблем, УЕФА моли този съд да разреши мащабно разкриване на доказателства относно FFE." В нея се посочва, че е било ясно заявено, че създаването на FFE е само предложение, като се добавя, че то би могло да бъде осъществено единствено при условие, че мнозинството от членските федерации го подкрепят и при съответните одобрения от Съвета.

"Вместо да участва в този демократичен процес, УЕФА публикува прессъобщение - началото на продължила седмици клеветническа кампания срещу ФИФА и нейното ръководство", се посочва в съдебното изложение. Организацията твърди също, че икономическата мотивация на УЕФА е била да попречи на по-малките държави да придобият финансовата мощ, необходима, за да се конкурират с европейския елит. "Ако футболът се укрепи в развиващия се свят, глобалната конкуренция се засилва, което в крайна сметка намалява пазарната мощ на УЕФА и създава по-голяма конкуренция за нейните флагмански турнири", гласи още изявлението на ФИФА. "Чрез набирането на средства, които да позволят на някои от по-малките членски асоциации на ФИФА да развиват по-добре футбола, FFE би довела до това повече играчи от тези държави да изберат да представляват страните си на произход и да играят в родните си лиги, вместо да играят в чужбина."

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