Кот д'Ивоар удари Еквадор в последната минута

Кот д'Ивоар постигна изстрадана победа с 1:0 над Еквадор в сблъсъка между двата тима от първия кръг в група "Е" на Световното първенство. "Слоновете" изтръгнаха трите точки в 90-ата минута на мача, а героят бе Амад Диало, който прати топката в мрежата на съперника след отлична контраатака. Южноамериканците обаче трябва много да съжаляват, че загубиха тази среща, тъй като показаха отличен футбол и в доста голяма част от мача бяха по-добрият тим на терена, като удариха и три греди, но така и не намериха верния път към гола. Още: Дати и часове на всички мачове от Мондиал 2026 - ето какво следва през новата седмица (ОБНОВЕНА)

Еквадор започна мача по-настъпателно, като още във 2-рата минута имаше шанс за гол, но удар на Мойсес Кайседо от границата на пеналта мина встрани от вратата.

В 11-ата минута южноамериканците имаха нов шанс. Енер Валенсия бе намерен с центриране в наказателното поле, но ударът му бе над вратата, а останаха сериозни съмнения, че преди паса към него, топката бе напуснала очертанията на терена.

В 16-ата минута и Кот д'Ивоар имаше шанс да открие резултата. Базумана Туре отправи диагонален изстрел по земя и само блестящата намеса на Ернан Галиндес попречи да се стигне до гол.

Еквадор обаче бе изключително близо до попадение в 24-тата минута, когато страхотен шут на Йебоа се отби от напречната греда. Секунди по-късно и Алан Минда опита удар, който обаче бе доста по-разочароващ.

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Втората част започна с шанс за Еквадор и трета греда. Енер Валенсия получи на скорост в пеналта и стреля от труден ъгъл, като прати кълбото в лявата греда..

В 52-рата минута и "слоновете" имаха нещастието да нацелят напречната греда. Това стори Ели Уаи, засичайки отлично центриране на Ян Диоманде.

След това и Диоманде проби мощно в 58-ата минута и отправи силен удар, но над вратата. Той имаше още един шанс две минути по-късно, но прати топката право в ръцете на Галиндес.

В 68-ата минута Гонсало Плата тества рефлексите на Яхия Фофана с мощен изстрел от дистанция, но вратарят показа добра преценка и успя да опази вратата си.

Последва дълъг период на затишие, преди в 90-ата минута Кот д'Ивоар да нанесе своя удар. "Слоновете" организираха контраатака по дясното крило, Стефан Синго напредна и подаде към Амад Диало, който с елегантно докосване насочи топката в долния ляв ъгъл на вратата за 1:0.

Така Кот д'Ивоар се добра до победата и записа първи 3 точки, изравнявайки се с лидера в групата Германия, който обаче е с далеч по-добра голова разлика. Еквадор пък тепърва има да наваксва след пропуснатия шанс днес, като тимът остава с нулев актив на 3-тата позиция във временното класиране в групата.

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