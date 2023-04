Лампард: На Челси му куцат основни елементи на футбола (ВИДЕО)

"Разочарован съм на всяко ниво. Победи по-добрият отбор. Можеха да спечелят с повече. Играха като отбор, те са обигран отбор. Не играхме достатъчно добре. Всички основни елементи на футбола - битка, тичане... губим дори в тях. Не става въпрос за тактика сама по себе си", каза Лампард след мача.

"Във вторник имаме важен мач срещу Реал Мадрид. Но преди това трябва да разберем защо днес се случи така", добави още той. Челси загуби и трите си мача, откакто Лампард се завърна като заместник на Греъм Потър. Лондончани са 11-и във Висшата лига с 39 точки.

