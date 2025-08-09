Войната в Украйна:

Галатасарай прегази противник на старта на Суперлигата и се насочи към звезден трансфер

09 август 2025, 19:58 часа 172 прочитания 0 коментара

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Галатасарай постигна категоричен успех с 3:0 при визитата си на Газиантеп в двубой от първия кръг на турската Суперлига. В герой за "Джим Бом" се превърна една от звездите от миналия сезон Баръш Йълмаз, който се отличи с две попадения и асистенция. Домакините пък завършиха с човек по-малко заради червен картон на вратаря Мустафа Бозан в 64-тата минута. Часове след победата в медийното пространство се появи информация за интерес от страна на истанбулския гранд към стража Манчестър Сити Едерсон.

Галатасарай победи Газиантеп

В отсъствието на Виктор Осимен именно Йълмаз поведе атаката на "червено-жълтите". Дебют за Галатасарай направи Льорой Сане. Бившият флангови състезател на Байерн Мюнхен обаче не блесна с изявите си. Иначе Йълмаз откри резултата от дузпа в 12-ата минута. Малко по-късно турският национал асистира на Ерен Елмалъ за 2:0.

ОЩЕ: Истанбулските грандове избиха рибата с топ нападатели! Бивши звезди на Висшата лига акостират в Турция

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В края на полувремето отборът на Окан Бурук получи още един 11-метров наказателен удар, отново материализиран от Йълмаз. В 64-тата минута вратарят на Газиантеп игра с ръка извън наказателното поле и получи директен червен картон.

Междувременно "Джим Бом" води преговори с Манчестър Сити за Едерсон. „Лъвовете“ се опитват да убедят английския клуб да се раздели със стража, информират близки до процеса. Според новината Галатасарай е договорил условията по личния договор на бразилеца. Едерсон ще може да печели по 7 милиона евро на сезон, с договор за 3 години. Въпреки това, „гражданите“ засега нямат намерение да продават вратаря.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ: Турски гранд вади умопомрачителна сума, за да събере Моуриньо с нападател на Юнайтед

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Галатасарай Едерсон Спортни рубрики Actualno.com Суперлига на Турция При комшиите
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес