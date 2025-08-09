Галатасарай прегази противник на старта на Суперлигата и се насочи към звезден трансфер

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Галатасарай постигна категоричен успех с 3:0 при визитата си на Газиантеп в двубой от първия кръг на турската Суперлига. В герой за "Джим Бом" се превърна една от звездите от миналия сезон Баръш Йълмаз, който се отличи с две попадения и асистенция. Домакините пък завършиха с човек по-малко заради червен картон на вратаря Мустафа Бозан в 64-тата минута. Часове след победата в медийното пространство се появи информация за интерес от страна на истанбулския гранд към стража Манчестър Сити Едерсон.

Галатасарай победи Газиантеп

В отсъствието на Виктор Осимен именно Йълмаз поведе атаката на "червено-жълтите". Дебют за Галатасарай направи Льорой Сане. Бившият флангови състезател на Байерн Мюнхен обаче не блесна с изявите си. Иначе Йълмаз откри резултата от дузпа в 12-ата минута. Малко по-късно турският национал асистира на Ерен Елмалъ за 2:0.

Ederson, Galatasaray ile yıllık 7 milyon € maaş ve 3 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardı. (Nicolò Schira) pic.twitter.com/pZyXPGMMRT — Avrupa Fatihi (@AvrupaFatihiGSK) August 9, 2025

В края на полувремето отборът на Окан Бурук получи още един 11-метров наказателен удар, отново материализиран от Йълмаз. В 64-тата минута вратарят на Газиантеп игра с ръка извън наказателното поле и получи директен червен картон.

Междувременно "Джим Бом" води преговори с Манчестър Сити за Едерсон. „Лъвовете“ се опитват да убедят английския клуб да се раздели със стража, информират близки до процеса. Според новината Галатасарай е договорил условията по личния договор на бразилеца. Едерсон ще може да печели по 7 милиона евро на сезон, с договор за 3 години. Въпреки това, „гражданите“ засега нямат намерение да продават вратаря.

