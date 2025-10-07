Легенда на Реал Мадрид посочи огромен проблем в играта на Барселона, който може да се окаже решаващ в Шампионска лига

Тони Кроос никога не е бил от хората, които пестят мнението си за себе си, а последните му забележки за Барселона го доказват за пореден път. Легендата на Реал Мадрид вярва, че тимът на Ханзи Флик може да е зашеметяващ за гледане, но високорисковият му футбол може да му се отрази зле в Европа. В подкаста си "Einfach mal Luppen" Кроос похвали атакуващия талант на каталунците, но не се поколеба да посочи ключов проблем в играта им, който може да им струва скъпо в Шампионската лига.

Кроос разкри основните проблеми на Барселона

Той предположи, че макар младите звезди на Барселона като Ламин Ямал, Педри и Рафиня да ги правят "най-атрактивния отбор в Европа", подходът на каталунците ги прави опасно уязвими: "Барса има един от най-атрактивните стилове, ако не и най-атрактивния, в цяла Европа", каза Кроос. "Но според мен те поемат твърде много рискове. При лош ден от страна на Педри, Ламин Ямал или Рафиня, всеки отбор може да ги нарани и въпреки това да спечели. Те могат да се окажат лесна жертва в Шампионската лига."

Германската легенда, която знае едно-две неща за европейската слава, не спря дотук. Той твърди, че стилът на Барса, макар и красив, се превръща в бреме, когато се появи умората. Кроос посочи конкретна слабост, която може да създаде проблеми на отбора на Флик - липсата на гъвкавост в заключителните етапи на мачовете. "От 75-ата минута нататък се забелязва, че всички са по-уморени и не превключват към различен стил на затваряне на пространства", каза той. "Ако си уморен и не променяш стила си на игра, става много ясно колко си уязвим."

Поражения на Барселона с 2:1 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига и 4:1 от Севиля само засилиха опасенията на Кроос. Въпреки че доминират във владеенето на топката, защитната им линия често прилича на висока въжена линия, която чака порив на вятъра. Все пак Кроос не вижда тези проблеми да ги преследват в Ла Лига, където контролът на Барса обикновено задушава противниците. Но в Шампионската лига той смята, че "една лоша вечер" може да унищожи месеци на брилянтност.

