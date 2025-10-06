Предупредиха Арсенал, че скоро един от европейските грандове ще поиска Артета за треньор

Бившият полузащитник на Испания Гайска Мендиета предположи, че постиженията на Микел Артета, след като бе назначен от Арсенал през 2019 г., ще му дадат възможност да избира работа, когато реши, че е дошъл моментът да напусне "Емирейтс". Една от тях в бъдеще може да бъде в Барселона, където Артета направи ключови стъпки в кариерата си като футболист. Мендиета, който е играл за Барселона по време на богатата си кариера във Валенсия и Мидълзбро, не очаква скоро Артета да си търси нова работа. Но е убеден, че предложенията за него няма да липсват.

Артета ще бъде сред най-желаните треньори в Европа

"Когато времето на Артета в Арсенал изтече, големите клубове ще почукат на вратата му", каза Мендиета пред OLBG. "Работата, която върши в Арсенал, и от сега до момента, в който напусне, който предполагам, че ще бъде дългосрочен, съм сигурен, че в шкафа ще има още трофеи. Подобно на ПСЖ, всеки сезон Арсенал може да става все по-добър, по-силен и да продължава да стига до последните етапи. Големите клубове ще чукат на вратата, включително Барса, както и други големи клубове и дори национални отбори, той ще има много предложения на масата."

Договорът на Ханзи Флик с Барселона е до 2027 г., а германският треньор вече е на 60 години, което предполага, че каталунците може да си търсят нов треньор в недалечно бъдеще. Под ръководството на Артета Арсенал заема второ място във Висшата лига през всеки от последните три сезона, което е най-доброто постижение на клуба, откакто през 2005 г. Арсен Венгер прекрати серията си от осем последователни класирания на първите две места.

Барселона може да се окаже подходяща за Артета в бъдеще. От 15-годишна възраст той се обучава в "Ла Масия", където завързва приятелства с Шави, Андрес Иниеста и Виктор Валдес, и като тийнейджър има 42 участия за "Барселона Б", преди да започне кариерата си на друго място. През 2016 г. Пеп Гуардиола го привлича като новоизпечен треньор от прочутата школа на Барселона, за да работи в щаба на Манчестър Сити, и той остава там до интервюто за работа в Арсенал в края на 2019 г.

Кой може да замени Артета в Лондон

Ако Артета напусне, Арсенал може да наеме друг бивш капитан на клуба, който да го замени. Става въпрос за Сеск Фабрегас. Испанският специалист води революцията в Комо и бързо си създава име в треньорския бранш след звездната си кариера. Мендиета е "сигурен", че Фабрегас го очаква бъдеще във Висшата лига, дори и засега да е щастлив в Италия.

