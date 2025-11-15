Легендарен номер 7 на Ман Юнайтед отново разкритикува ръководството

Легендарният номер 7 на Манчестър Юнайтед Ерик Кантона отново разкритикува ръководството на клуба. Той изобщо не харесва пътя, по който „червените дяволи“ вървят през последните години. Французинът обвини ръководството, че не спазва традициите в клуба, руши стила, изграден от Сър Алекс Фъргюсън и пренебрегва легендите на отбора. Кантона изрази и притесненията си, че Манчестър Юнайтед може да напусне „Олд Трафорд“ и завърши с разочарованието си от това, че икономическите интереси на богаташите надделяват над футболните такива.

Ерик Кантона: „Сър Алекс Фъргюсън създаде великолепен стил, а те го унищожиха“

Кантона започна със стила, изграден от Сър Алекс Фъргюсън: „Сър Алекс Фъргюсън създаде великолепен стил на офанзивен футбол, от който новите собственици трябваше да се възползват. Вместо това те го унищожиха“. Французинът дори е предложил помощта си, но са му отказали: „Имам много други страсти и проекти, но си мислех, че за две-три години мога да ги оставя настрана и да се опитам да върна нещо на клуба, който ми даде всичко, но те не изглеждаха заинтересовани. Направих каквото трябваше, така че не се чувствам виновен. Откакто Ратклиф дойде, всичко е наопаки. Той не искаше да задържи Сър Алекс Фъргюсън като посланик. А той е повече от легенда и ние трябва да спасим тази душа“.

Кантона: „Манчестър Юнайтед не може да играе на друг стадион“

Ерик Кантона се притеснява най-много от това Манчестър Юнайтед да не загуби самоличността си: „Този екип от ръководители унищожава всичко. Те не уважават никого. Дори искат да сменят стадиона, който е емблематичен. За мен Арсенал загуби душата си, когато напусна „Хайбъри“. Можете ли да си представите Ливърпул да играе на друг стадион освен „Анфийлд“? Невъзможно е. Мисля, че Манчестър Юнайтед не може да играе на друг стадион освен "Олд Трафорд“. Но може би ние сме мечтатели и това е по-скоро въпрос на икономика и стратегия. Мразя това, ненавиждам този тип решения“, завърши бившият капитан на „червените дяволи“.

