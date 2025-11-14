Ман Юнайтед изпреварва Барса и Ливърпул за национал на Германия

Английският гранд Манчестър Юнайтед вече води пред Барселона и Ливърпул в надпреварата за подписа на Нико Шлотербек. Защитникът изглежда като идеален избор за мениджъра на "червените дяволи" Рубен Аморим, а тимът от Манчестър е най-настоятелен да привлече Шлотербек. Ливърпул и Барселона също проявяват интерес, но Юнайтед има по-добри отношения с германския клуб и е по-близо до сделката.

Манчестър Юнайтед се доближава до Нико Шлотербек

25-годишният Шлотербек играе като централен защитник и е национал на Германия. Той е част от Борусия от 2022-ра насам, когато бе привлечен за 25 милиона евро от Фрайбург. През сезон 2023/24 защитникът записа най-висок процент на спечелени единоборства за целия сезон в Бундеслигата, като също така успя да върне притежанието на топката на своя тим впечатляващите 240 пъти - статистика, която затвърди статута му на един от най-добрите защитници в местното първенство.

"Дяволите" искат и още един играч на Борусия Дортмунд

Иначе Манчестър Юнайтед има интерес и към друг играч на Борусия Дортмунд - Карим Адейеми. Интересът идва на фона на информации, че крилото е в конфликт с настоящия си мениджър Нико Ковач. Антуражът на 23-годишния играч се опитва да договори дългосрочно удължаване на договора с германския клуб, като контрактът на Адеями изтича през 2027 г. Очаква се обаче разминаване между двете страни, тъй като играчът изисква клауза за откупуване.

