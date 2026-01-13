Манчестър Юнайтед се разбра с новия си треньор, който ще наследи Аморим

Манчестър Юнайтед и Майкъл Карик са постигнали споразумение за назначаването му като временен мениджър до края на сезона, съобщава BBC. Според британската медия има няколко „малки проблема“, които трябва да се изяснят преди Карик да подпише, но никой от тях не би спрял обявяването му като нов наставник по-късно днес.

Майкъл Карик има над 450 мача за Юнайтед

🚨 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎! Michael Carrick set to sign short term contract as Man United coach 🛑🔙 Agreement sealed with Carrick plus... Posted by Fabrizio Romano on Tuesday, January 13, 2026

Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим на 5 януари след 14 месеца начело на отбора, а в дните оттогава бившият партньор в полузащитата на Майкъл Карик - Дарън Флетчър, ръководеше тима при равенството 2:2 срещу Бърнли и загубата с 1:2 от Брайтън, с която Юнайтед отпадна от ФА Къп.

Майкъл Карик носеше фланелката на „червените дяволи“ между 2006 и 2018 година, записвайки 464 мача и отбелязвайки 24 гола във всички турнири.

След като прекрати кариерата си той беше част от щаба на Жозе Моуриньо по време на престоя му в Манчестър Юнайтед, а по-късно беше и временен наставник за по-малко от две седмици след уволнението на Оле Гунар Солскяер.

Между 2022 и 2025-а Карик беше начело на Мидълзбро във второто ниво на английския футбол, а през миналото лято беше уволнен, след като завърши 10-ти.

