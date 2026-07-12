Меси призна: "Отново трябваше да страдаме", но надъха Аржентина преди мегасблъсъка с Англия

Капитанът Лионел Меси похвали издръжливостта на аржентинския отбор, след като заедно преодоляха сериозен страх срещу Швейцария и си осигуриха място на 1/2-финалите на Световното първенство в Северна Америка. Легендарният играч с номер 10 сега се подготвя за исторически сблъсък срещу Англия в Атланта, като това ще бъде първият път в кариерата му, когато ще се изправи срещу "трите лъва". "Албиселесте" си спечели място сред финалната четворка с победа с 3:1 след продължения. Въпреки че швейцарците останаха с 10 души на терена, световните шампиони трябваше да разчитат на характерната си упоритост, за да довършат мача и да избегнат изненадващо отпадане.

Меси срещу Англия за първи път в историята

В изявление след финалния съдийски сигнал Меси призна, че срещата далеч не е била лесна: "Много се радвам на победата, която беше спечелена с голяма борба. Знаехме, че ще бъде много интензивен мач. За нас беше важно да направим тази крачка, за да имаме по-спокойна седмица преди предстоящите мачове." Победата поставя началото на изключително очаквана среща срещу Англия на Томас Тухел - мач, който има огромно значение за осемкратния носител на "Златната топка". Удивително е, че въпреки кариера, продължаваща повече от две десетилетия, и над 200 мача за националния отбор, Меси никога не се е изправял срещу "трите лъва" на международната сцена.

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Предстоящият сблъсък в Атланта ще бъде третото участие на Меси в 1/2-финал на световно първенство. След като доведе страната си до триумф през 2022 г., звездата на Интер Маями е само на един мач разстояние от поредния финал, но първо трябва да намери начин да преодолее безкомпромисния отбор на Тухел. Малко след като празненствата на терена утихнаха, Меси се обърна към социалните мрежи, за да сподели облекчението и гордостта си с милионите си последователи. Публикувайки поредица от снимки от трудно извоюваната победа в профила си в Инстаграм, той подчерта психическата сила на отбора на Лионел Скалони в стремежа му към две поредни световни титли.

"Отново трябваше да страдаме, но този отбор никога не спира да вярва", написа Меси. "Отново сме сред четирите най-добри в света!!! Давай!!!" Макар някои експерти да поставят под съмнение формата на Аржентина, присъствието на един от водещите голмайстори в турнира остава основната грижа за противниците. Меси е в блестяща форма през цялото състезание в Северна Америка, като до този момент е отбелязал 8 попадения. С подновяването на съперничеството след повече от две десетилетия, всички погледи ще бъдат насочени към това дали 39-годишният гений ще успее да покаже още един магически майсторски урок, с който да сложи край на надеждите на Англия за слава на Мондиал 2026.

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