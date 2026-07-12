"С един куршум - два заека": Борисов е "за" съвместна АЕЦ между България и Украйна (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вижда възможност с реакторите за АЕЦ "Белене" да се направи Joint venture между България и Украйна, като по думите му това би било "с един куршум два заека", тъй като ще имаме печеливш проект, но същевременно ще подпомогнем Украйна, а и това по негови наблюдения би било одобрено от Европейската комисия. Думите на Борисов дойдоха в Ловеч и във връзка с бъдещето на реакторите на АЕЦ "Белене".

Той обясни, че Киев до голяма степен са направили инфраструктурата на тяхната ядрена централа, а ние имаме двата модула. "За мен е по-изгодно да не се продава, а да се направи съвместна ядрена централа и съответно външноконсултантска фирма да каже процентите в зависимост от това двете държави какво са вложили и когато стартира - х процента си идват в България, или ги продаваме заедно", коментира Борисов.

Според него вторият подход обаче включва много мощна американска инвестиция и подкрепа. "Съответно тези два реактора от Белене да станат 7 и 8 -ми реактори на "Козлодуй". Трудно, но възможно. За мен най-добрият вариант е да се направи в Украйна, съвместно предприятие", смята още Борисов. ОЩЕ: "Сметки без кръчмар": Икономист с коментар за идеята на Радев със Зеленски да строят АЕЦ "Белене" в европари

Не е ясно какво иска Радев

Той обаче не е сигурен какво точно иска кабинетът "Радев" за АЕЦ "Белене". "Сутрин правителството говори едно, следобед друго, а на следващия ден прави трето. Вие за това не можете и да разберете какво са предложили, защото глаголът, който казахте - чува се", каза Борисов.

Борисов е подозрителен за "Боташ"

Относно замразяването на договора с "Боташ", Борисов каза, че не е виждал какво е подписано между правителството на Радев и турската компания.

"Няма жив журналист към днешна дата да го е видял, нито пък ние да коментираме дали това хубаво или лошо. Когато един договор е подписан в рамките на две седмици, а сега го замразяват за 15 месеца, също буди много въпроси", заяви още Борисов.

Според него това подозрително съвпада с края на президентските и местните избори, както и че замразяване не означава прекратяване. ОЩЕ: Договорът с "Боташ" зад кулисите: Накъде духа вятърът

ГЕРБ е категорично против бюджет 2026

Борисов отговори и на въпрос за бюджет 2026, като отбеляза, че ГЕРБ категорично ще гласуват против него.

Той обърна внимание, че неговите три правителства България е давана за пример за финансова дисциплина, а постната пица е останала в историята на журналистиката.

"Миналата неделя казах, че ако правителството внесе бюджет с 0%, ще го подкрепя и ще помоля всички колеги от ГЕРБ да се изкажат ласкаво за него, но кагото години наред на всяко изказване си казвал да се дадат пари на лекарите, учителите, МВР, отбраната и сега имаш възможност да го направши, теглиш 10 млрд. евро дълг", добави Борисов.

Според него целта на правителството е да минат президентските и местните избори. ОЩЕ: Асен Василев: Протести ще има или за този, или за следващия бюджет