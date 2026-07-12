Висша форма на некомпетентност или умишлено прикриване на истината? ИПБ с анализ за катастрофите

Опасен опит за бягство от отговорност - така от Институт за пътна безопасност (ИПБ) определиха официалната позици на държавната власт (в лицето на регионалния министър), че последните тежки катастрофи с товарни автомобили ("гондоли") са "нетипични". В тематичен анализи, изпратен до медиите от ИПБ казват, че фактите и математическата вероятност категорично опровергават тази теза.

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"Когато две събития съвпадат по 9 ключови критерия (време, място, посока, климатични условия, поведение на превозното средство и фатален изход), те спират да бъдат "инциденти". Те се превръщат в закономерност.

Хронология на институционалното безхаберие

Снимка: БГНЕС

Абсолютна идентичност: Инцидентите се случват в един и същ участък (310–320 км на АМ "Тракия"), по едно и също време (около 14:00 ч.), при еднакви температурни аномалии и с празни зърновози, които по един и същ начин късат мантинелата, а движението е в една и съща посока, пишат в анализа си от ИПБ.

В него се изказват съмнения около техническия срив: "И в двата случая, по данни на самите водачи, предните гуми са гръмнали. Към момента все още няма категорични експертни доказателства за спукани предни гуми, което прави спешното разследване още по-наложително".

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Институционалната слепота също е засегната в анализа: "Отказът на министерствата на регионалното развитие, на вътрешните работи и на транспорта да изяснят тези фрапиращи съвпадения доказва липсата на капацитет за управление на риска. Всяко едно от тези обстоятелства крие конкретен дефект (качество на асфалта при високи температури, компрометирани предпазни огради, липса на контрол върху състоянието на зърновозите)".

"Еднаква причина – неизбежно следствие: Щом обстоятелствата са идентични, скритият проблем, довел до катастрофите, също е един и същ", казват от Институт за пътна безопасност.

По думите им да се твърди, че тези катастрофи са "нетипични", е проява на висша форма на некомпетентност или умишлено прикриване на истината. Ако институциите продължат да замитат проблема под килима с оправданието за "случайни събития", следващата идентична катастрофа е просто въпрос на време.

Когато държавата откаже да направи анализ и одит след първата трагедия, тя става съучастник във втората. Време е прокуратурата да потърси персонална наказателна отговорност от длъжностните лица, чието бездействие убива на пътя".