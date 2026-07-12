"Съдийска грешка" провали Швейцария - бесните "кръстоносци" се нахвърлиха на ФИФА (ВИДЕО)

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин критикува протокола за ВАР след загубата на неговия тим с 1:3 след продължения от действащия шампион Аржентина в 1/4-финалите на Мондиал 2026. След ранния гол на Алексис МакАлистър за "гаучосите", "кръстоносците" успяха да стигнат до равенство в 66-а минута чрез Дан Ндой. Пет минути по-късно обаче нападателят на европейците Бреел Емболо получи втори жълт картон за симулация след продължително преразглеждане с ВАР.

Червеният картон съсипа плана на Мурат Якин срещу Аржентина

Първоначално съдията показа жълт картон на аржентинския полузащитник Леандро Паредес, но след това отмени решението си, като вместо това наказа Емболо и остави Швейцария с човек по-малко на терена. Тази ситуация със сигурност промени хода на срещата, като Якин е категоричен, че това е провалило играта на неговия тим. Специалистът също така заяви, че нападателят е бил неоснователно изгонен и не му приписа никаква вина за поражението.

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"Определено нямаше причина да се дава жълт картон. Беше безобидна ситуация. Трябваше да остави играта да продължи", ядоса се Якин. "Бяхме наказани заради правило, което е неприемливо. Не го разбирам. Фактът, че се намесиха без да има нужда, е изключително болезнено. Това е правило, което няма нищо общо с футбола. То унищожи играта ни днес. Трябва да го приемем, но е болезнено да загубим по този начин. Моите момчета са истинските герои! Той беше фаулиран многократно и имаше няколко много добри моменти в този мач, но след това вече не можа да помогне на отбора. Не го виня. Очевидно е, че е съкрушен, защото не можа да помогне на отбора. Това беше съдийска грешка!"

В Швейцария чакат обяснение от ФИФА

Халфът Ремо Фройлер също оспори решението и поиска разяснения от световната футболна федерация: "Много се гордея с отбора. Беше очевидно, че дадохме 100% от себе си. Не разбирам как ВАР може да вземе такова решение и ФИФА трябва да ни го обясни."

Въпреки че играеше с човек по-малко, Швейцария успя да удържи Аржентина през по-голямата част от продълженията, докато Хулиан Алварес не отбеляза забележителен гол от далечна дистанция в 112-ата минута. Лаутаро Мартинес запечата победата за "албиселесте" с трети гол в края на мача, с което отборът на Лионел Скалони се класира на 1/2-финал, където ще се изправи срещу Англия.

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Embolo red card 👇



First one is not a foul according to the referee even tho there was a contact.



Second one is a foul.



FIFA should end this tournament and give the trophy to Argentina, all this is crazy at this point!🤦🏾‍♂️ https://t.co/D5YDIz5bG2 pic.twitter.com/lTB4OOGMyR — Depegan of Lagos 🇳🇬🇺🇸 (@Mautiin01) July 12, 2026