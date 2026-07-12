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МОН обяви среща с НАТФИЗ заради напрежението между ректора и студентите

12 юли 2026, 12:23 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МОН обяви среща с НАТФИЗ заради напрежението между ректора и студентите

Министерството на образованието и науката (МОН) и Националното представителство на студентските съвети организират среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) и студенти в Академията. Това стана ясно от пресинформация, изпратена от МОН.

Срещата ще се проведе на 15 юли 2026 г. от 11:00 ч. в Конферентна зала "8 декември" в сградата на Националния студентски дом, а официални покани за нея ще бъдат изпратени до ръководството на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и до представителите на студентите в Академията в първия предстоящ работен ден – 13.07.2026 г.

Позиции на водещи културни институции

Снимка: БГНЕС

В последните дни различни водещи културни институции в сферата на филмовото изкуство излязоха с позиции относно напрежението между ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев и студентите в Академията.

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От Българската национална филмотека заявиха, че е нужен диалог и че истинско изкуство няма как да се създава от послушни и дресирани хора. Преди това от Национален филмов център също призоваха за диалог. Още: Нужен е диалог: Национален филмов център с позиция за напрежението между студентите и ръководството на НАТФИЗ

Припомняме, че причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права. Едно от основните притеснения на възпитаниците на висшето учебно заведение е свързано с риска НАТФИЗ да бъде изключен от престижния европейски университетски алианс FilmEU поради липса на достатъчно ангажираност в стратегическия диалог от страна на ръководството.

Още: Задълбочава ли се конфликтът в НАТФИЗ и защо студентите протестират?

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НАТФИЗ студенти протести МОН Мирослав Дачев
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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