Почина шейхът, помогнал на българските медици в Либия

Правителството на Катар съобщи днес, че шейх Хамад бин Халифа ал Тани, който управляваше богатата на петрол монархия от 1995 до 2013 г., е починал на 74-годишна възраст, предадоха Ройтерс и Франс прес. "С непоколебима вяра във волята на Аллах, емирът скърби за кончината на Негово Височество – емира баща шейх Хамад бен Халифа ал Тани. Неговата смърт е голяма загуба за нацията", съобщи канцеларията на емира, цитирана от "Дарик".

Qatar Airways Group mourns, with profound sorrow, the passing of His Highness The Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.



His Highness dedicated his life to the service of his country. His vision transformed this nation, and his legacy will endure for generations to… pic.twitter.com/FPo2g38abc — Qatar Airways (@qatarairways) July 12, 2026

Връзката с българските медици

Той изигра важна роля за освобождаването на петте български медицински сестри, обвинени в Либия през 1999 г. за умишлено заразяване на деца със СПИН в болницата в град Бенгази. Катар участва активно в преговорите за освобождаването на задържаните в Либия българските медицински сестри и палестинския лекар. Решаващите преговори се провеждат, след като българският адвокат на роднините на сестрите успява до докаже на съдебното дело в Бенгази, че те са били изтезавани, за да дадат показания в полза на официалната либийска версия и на обвинението за умишлено заразяване на повече от 400 либийски деца в изпълнение на израелски план.

Още: Отиде си вторият български космонавт Александър Александров

Последните преговори за приключване на 8-годишния спор се осъществяват от Сесилия Саркози, тогавашна съпруга на президента на Франция Никола Саркози, и от емира на Катар шейх Хамад бен Халифа Ал-Тани. Емирът участва активно в преговорите и прави хуманитарен жест за финансово подпомагане на страната ищец по делото – семействата на заразените от СПИН. Предоставената от него помощ либийския лидер Муамар Кадафи дава на семействата в Бенгази. През 2011 след изтичане на секретни документи и публикуване в "Уикилийкс" става ясно че шейх Хамад бен Халифа Ал-Тани е платил на Муамар Кадафи, за да освободи медиците. След завръщането на сестрите в България през 2007 г., емирът лично се среща с тях, за да засвидетелства своята подкрепа към каузата им. Тогава се появиха информации, че той е раздал пликове с пари, което самите медицински сестри впоследствие категорично отричат.

Властването на шейх Хамад бин Халифа ал Тани

Бившият владетел, който свали от власт баща си с безкръвен дворцов преврат през 1995 г., наследи малко и маловажно емирство, чиято хазна беше почти празна, посочва Франс прес. Ал Тани обаче превърна Катар в ключов политически играч на регионално и международно равнище.

World leaders offer condolences to Qatar's Emir after the death of his father Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani at the age of 74. pic.twitter.com/GsibylnIDv — The National (@TheNationalNews) July 12, 2026

Именно по време на негово управление през 1996 г. бе създаден информационният канал "Ал Джазира", а международният престиж на емирството нарасна, когато Катар бе избран за домакин на 22-рото Световно първенство по футбол през 2022 г. Абдикацията на шейх Хамад в полза на четвъртия му син, шейх Тамим, породи всеобща изненада предвид факта, че монарсите в Близкия изток управляват пожизнено, акцентира АФП.

Още: Почина най-възрастната жена, полетяла в Космоса

Катар е една от най-малките държави на Арабския полуостров с население от 2,5 милиона души, от които по-голяма част са чужденци. Тази страна е един от най-големите производители на втечнен природен газ в света, крупен инвеститор и значим фактор в близкоизточната дипломация и международните медии, пише още "Дарик".