Ред Бул хареса талант на Ферари за заместник на Макс Верстапен

Несигурното бъдеще на Макс Верстапен продължава да бъде на дневен ред в Ред Бул, като шефовете набелязаха пореден талант, с когото биха го заменили при евентуално напускане. През последните месеци сериозно се спекулира с намеренията на четирикратния шампион във Формула 1, тъй като той не е доволен от новите болиди, а "биковете" не разполагат с конкурентноспособен автомобил. Последните слухове свързаха нидерландеца с преминаване в Макларън от догодина.

Сагата около бъдещето на Макс Верстапен в Ред Бул продължава

Засега обаче нищо не е обявено или потвърдено, като строго погледнато Верстапен има договор с Ред Бул до 2028 година. Трябва да се отбележи, че той има клауза в контракта си, позволяваща му да напусне, ако не се намира на челните две позиции в класирането преди лятната почивка - нещо, което в момента не е така. Въпреки това слуховете за преминаване на Верстапен в Макларън доведоха до спекулации, че Оскар Пиастри може да направи обратния ход и да премине в Ред Бул.

Ред Бул има още един вариант за заместник на Верстапен

Но сега коментаторът на Sky Sports F1 Дейвид Крофт че Пиастри не е единственият кандидат за заместник на Верстапен в Ред Бул, ако отборът се наложи да предприеме действия преди 2027 г. Според негова информация "биковете" следят много отблизо звездата на Хаас Оливър Беърман, който е продукт на академията на Ферари. Младият британец се представя много добре в Хаас откакто се присъедини към стартовата решетка през миналия сезон и също така е сред кандидатите за заместник на Люис Хамилтън във Ферари, когато дойде време седемкратният световен шампион да се оттегли. Но изглежда все по-вероятно, че място в друг голям отбор може да се освободи преди това в Скудерията.

Крофт посочи, че именно настоящият шеф на Ред Бул - Лоран Мекис, е човекът, привлякъл Оливър Беърман в академията на Ферари преди години: "Знам, че от Ред Бул следят Оли Беърман много отблизо. Ако той не успее да си проправи път към Ферари, това би могло да се окаже много добър вариант както за Ред Бул, така и за Оли."

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