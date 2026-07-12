Мъж загина при пожар в Гърция, пламъци спряха жп транспорта (ВИДЕО)

Мъж почина след като получи тежки изгаряния при големия пожар във фабрика в Аспропиргос, който избухна в четвъртък западно от Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Починалият беше един от тримата пострадали със сериозни изгаряния при пожара в съоръжение за рециклиране. Единадесет души бяха хоспитализирани след пожара, включително пострадали с изгаряния и затруднено дишане.

Двама пациенти с тежки изгаряния са интубирани в болница „Триасио“, докато други са лекувани в „Атикон“ и по-късно са преместени в KAT.

Пожарът унищожи съоръжението и изпрати гъст дим над района. Пожарната разследва причината.

Пламъци спряха влаковете

Междувременно днес в 4.50 часа пожар близо до релсите спря електрозахранването и прекъсна железопътният трафик между Солун и Литохоро в Северна Гърция. Прекъсването остави няколко регионални влака блокирани на гарите в Солун, Лариса и Литохоро. Услугите за крайградски железопътен транспорт в коридора Солун-Лариса също бяха засегнати, със закъснения, промени в маршрутите и заместващи автобусни услуги. Електрозахранването и железопътните операции бяха възстановени в 11:06 ч., съобщи Hellenic Train, добавяйки, че се очаква услугите постепенно да се нормализират в крайградската железопътна мрежа Солун-Лариса-Солун, добавя още гръцкото издание. ОЩЕ: Голям пожар пламна на един от ръкавите на Халкидики (ВИДЕО, СНИМКИ)

Ορατή από 30 χλμ. μακριά η φωτιά στη Λάρισα – Παραμονή σε κλειστούς χώρους συνιστάται στους πολίτες#ingr #λαρισα #φωτια pic.twitter.com/TtLJHeU53y — in.gr/news (@in_gr) July 11, 2026