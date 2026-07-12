Чуждестранен гранд се намеси в битката за трансферна цел на Левски и ЦСКА

Работата по лятната селекция на "Герена" и "Армията" ври и кипи. Двата столични гранда са много активни на пазара, тъй като искат да се подсилят за очертаващия се дълъг сезон. До този момент Левски се похвали с пет нови попълнения, докато в ЦСКА пристигнаха четирима. Докато отборите на "сини" и "червени" се подготвят за реваншните си срещи от първия кръг на предварителната фаза на евротурнирите, хората по високите етажи в двата клуба работят върху следващата сделка.

Левски и ЦСКА следят защитник от елита на Португалия

През последните седмици стана ясно, че и Левски, и ЦСКА, проявява интерес към защитник на португалския Каса Пия. Става въпрос за Жоао Гуларт, който в един момент бе сериозно спряган за преминаване на "Герена". Впоследствие Record информира за интерес и от страна на "армейците". Сега, обаче, още един клуб се намесва в надпреварата за 26-годишния стълб в центъра на отбраната на "гъските". Това е руският гранд ЦСКА Москва, който също следи ситуацията изкъсо. За интерес от страна на руския тим съобщава португалското издание "O JOGO". В информацията се сочи още, че Гуларт има договор с Каса Пия до 2027 година, а от португалския клуб са готови да го пуснат само срещу не по-малко от 2 милиона.

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"Безспорен титуляр в последната фаза на миналия сезон, Жоао Гуларт може да напусне Каса Пия през това лято. 26-годишният централен защитник вече е бил проучван от няколко клуба, сред които е и ЦСКА Москва, който завърши на пето място в последното първенство на Русия. Португалецът има договор до 2027 година, а "гъските" ще позволят раздяла с него само срещу сума от поне два милиона евро", написа O JOGO.

Съдбата на защитника в Каса Пия се промени значително през последните седмици. Той не попадаше в плановете на бившия наставник на тима и затова обмисляше напускане. Миналата седмица обаче ръководството назначи Филипе Коельо. След като се запознал с обстановката в отбора, наличния състав и трансферните планове, 41-годишният специалист е заявил пред шефовете на "гъските', че не иска раздяла с Гуларт.

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