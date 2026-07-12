Нокаутьорът на Кубрат Пулев защити успешно световната си титла на WBA, спечелена срещу българина

В края на 2025 година най-добрият български боксьор Кубрат Пулев не успя да защити световната си титла в тежка категория на WBA. Кобрата се изправи срещу Мурат Гасиев на 12 декември и имаше лек превес в първите пет рунда, но допусна груба грешка и нокаут в следващия момент. Оттогава регулярната титла бе собственост на руснака. В събота вечер дойде и неговият ред да защити пояса си, а той го направи безгрешно.

Пълна доминация на Гасиев срещу германски претендент

Мурат Гасиев успешно защити световната си титла на WBA, като принуди германеца Петер Кадиру да се откаже в шестия рунд на главния мач на турнира IBA PRO 19. Още от първия гонг Гасиев пое контрола над центъра на ринга и търпеливо упражняваше натиск, като се стремеше да наложи десницата си и залагаше на удари по тялото. Кадиру остана дисциплиниран зад защитата си и се опита да използва движението си, но шампионът постепенно намаляваше разстоянието. Във втория рунд Гасиев увеличи интензивността. Десницата му започна да попада в целта с по-голяма регулярност, докато левите хукове както към главата, така и към тялото забавиха германския претендент. Руснакът продължи да диктува темпото, притискайки Кадиру към въжетата и карайки го да се бори под постоянен натиск.

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С напредването на мача ударите по тялото на Гасиев се превърнаха в решаващ фактор. Той многократно притискаше Кадиру към въжетата и нанасяше тежки комбинации по тялото и главата. Въпреки че германецът прояви издръжливост и от време на време отговаряше с остри контраатаки, той се мъчеше да държи шампиона на разстояние за по-дълги периоди. Кадиру преживя най-силния си момент в петия рунд, като постигна по-голям успех със собствените си атаки и направи мача оспорван. Въпреки това Гасиев запази контрола, като продължи да нанася по-чисти и по-мощни удари.

Шампионът Гасиев отново ускори темпото в шестия рунд. Той притисна Кадиру към въжетата и нанесе серия от тежки и точни комбинации, на които претендентът не можа да отговори. Виждайки, че техният боксьор е под постоянен натиск, екипът на Кадиру хвърли кърпата, с което мачът приключи незабавно. Победата бележи първата успешна защита на титлата в тежка категория на WBA, която Гасиев спечели на IBA PRO 13, и допълнително затвърди позицията му сред водещите имена в категорията.

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