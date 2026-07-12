Борисов заговори за президентските избори: Надеждата му е свързана с Радан Кънев (ВИДЕО)

"Сега, ако всеки си издигне свой кандидат - задължително ще се загубят тези избори. Единственият шанс това еднолично управление да спре е демократичните сили да извадят обща канидадтура", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в Ловеч във връзка с предстоящите президентски избори през 2026 г. Той поздрави Радан Кънев за избора му начело в ДСБ и изрази надежда, че той ще внесе разум сред дясната общност.

По думите му начинът, по който се опитва всеки да предлага свой кандидат е обречен на неуспех или това се прави нарочно.

"Два пъти избраха Радев за президент, направиха протестите уж и избраха Радев за премиер", добави още Борисов, визирайки протестите срещу бюджет 2026 г., които свалиха правителството на Росен Желязков.

Той обаче отказа да изпада в подробности, защото по думите му всяко изказване създава напрежение. ОЩЕ: Битката започва: Обявиха Гюров за кандидат-президент, ДБ призовават за подкрепа

Каква трябва да е кандидатпрезидентската двойка?

Лидерът на ГЕРБ направи и своеобразен профил на кандидатпрезидентската двойка, но не спомена никакви имена.

"Кандидатпрезидентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в ЕНП, с либералите, които сме в управление в Европа и това може да стане с всеобщи усилия", смята Борисов.

Визията на ДСБ за президентския вот

Припомняме, че според ДСБ най-важното в момента е българските демократи да успеят да се консолидират за единна кандидатура за предстоящите президентски избори, като се спрат на човек "с широка политическа и обществена подкрепа". По думите им такава кандидатура ще обедини демократичната общност около каузата за европейска и правова България.

"Тя трябва да има за цел да спечели президентските избори и да осигури конституционен баланс и гаранции срещу злоупотреба с власт, институционално самозабравяне и неразумни политически решения", казват от Демократи за силна България и добавят, че победата на демократичния кандидат за президент е "ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност на България". ОЩЕ: ДСБ с резолюция: Румен Радев управлява чрез подчинение и залита към левия популизъм