Много голям пожар бушува на популярен остров в Хърватия (СНИМКИ)

Голям горски пожар бушува на остров Корчула в Адриатическо море в южната част на Хърватия, предаде агенция ХИНА. Главният командир на пожарната служба Степан Симович съобщи снощи, че 160 пожарникари се борят с огъня, пламнал между населените места Блато и Смоквица. Пожарът е наложил вчера затваряне на основния път, който свързва по-големите градове Корчула и Вела Лука.

A major wildfire has broken out on the island of Korčula, with strong winds making firefighting efforts more difficult… https://t.co/tDfn4iTLLZ — Croatia Week (@CroatiaWeek) July 11, 2026

Огънят е обхванал голяма площ с гъста борова гора в труднодостъпен терен. Противопожарни самолети са участвали в гасенето в събота следобед, но операциите са били затруднени от дърветата и силния вятър. През нощта е паднал дъжд, който е помогнал за това огънят да не се разпространи повече, но пожарът продължава да е извън контрол, съобщи тази сутрин Степан Симович.

Много голям пожар

"Положението изглежда много по-добре, но трябва да бъдем предпазливи, защото огънят гори в гъста борова гора на труден терен. Ще използваме дронове, за да направим оценка на това колко е помогнал дъждът. Това е много голям пожар - около четири километра на километър и половина, а на места и повече", каза командирът на пожарната служба.

KORČULA 👇Kiša spasila otok od katastrofe, iza vatrene stihije ostali apokaliptični prizori 👇https://t.co/aNON7vOwil pic.twitter.com/V1J4i3bayP — Morski.hr (@Morski_hr) July 12, 2026

Огнеборците остават на терен, а два протипожарни самолета "Канадеър" се очаква да се включат в операцията по гасене. По-късно през деня се очакват и подкрепления от пожарните служби в други окръзи.

Още: Опитали се да избягат с коли: Десетки загинали и в неизвестност при най-смъртоносния пожар в историята на Испания

Пътят между град Корчула и град Вела Лука е бил отворен днес, но от Хърватския автомобилен клуб съветват водачите да го използват само при крайна необходимост заради продължаващия пожар, съобщава БТА.