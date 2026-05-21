Куба прие предложението на САЩ за помощ от 100 млн. долара

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Куба е приела американското предложение за помощ от 100 млн. долара, пише БГНЕС. Той уточни, че не е ясно дали Вашингтон ще се съгласи с условията на Хавана. „Казват, че са го приели. Ще видим дали това означава, че ще се стигне до споразумение“, заяви Рубио пред журналисти.

"Тази страна се разпада"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не очаква и не смята за необходима ескалация на напрежението около Куба, въпреки обществените реакции след решението на американското правосъдие да повдигне обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро. Тръмп определи развитието като значим момент, но подчерта, че ситуацията не изисква допълнително изостряне на политиката на Вашингтон спрямо Хавана. „Няма да има ескалация. Не мисля, че е необходимо. Тази страна се разпада“, заяви американският президент пред журналисти при завръщането си от пътуване до щата Кънектикът в североизточната част на САЩ. По думите му Куба се намира в тежко състояние, а властите в страната „са загубили контрол“.

