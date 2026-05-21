Депутатите ограничиха правомощията на особения управител на "Лукойл" Румен Спецов

Депутатите ограничиха правомощията на особения управител на „Лукойл“. Той вече ще трябва да дава ежемесечен отчет пред министъра на икономиката.

В момента начело на „Лукойл“ е Румен Спецов. Той не присъства на заседанието на временната бюджетна комисия. С промените разпоредителните сделки на дружеството, които той одобрява, ще могат да се обжалват пред окръжен съд. В момента рафинерията има дерогация да работи до 21 ноември.

