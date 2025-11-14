Любопитно:

Мъри Стоилов иска трансферна цел на ЦСКА в Гьозтепе

14 ноември 2025, 11:56 часа 311 прочитания 0 коментара

Според журналиста Флориан Плетенберг петият в Турската суперлига Гьозтепе на Станимир Стоилов може да влезе в битка на трансферния пазар за футболист, който и ЦСКА искаше през лятото на 2024 г. Става въпрос за нападателя на полския Краковия Филип Стоилкович. Швейцарецът е желан и от клуба от италианската Серия Б Монца. В Турция Гьозтепе е близо до зона Европа, а в Италия Монца е водач във втората дивизия.

Стоилкович има 7 гола и 3 асистенции в 14 мача в Полша

До момента в Полша 25-годишният Стоилкович прави силен сезон. Той има 7 гола и 3 асистенции в 14 мача за Краковия, където е съотборник с Мартин Минчев. Според Плетенберг и Гьозтепе, и Монца, ще се опитат да го привлекат през зимния трансферен прозорец. Швейцарецът пристигна в Краковия от Дармщат през лятото срещу 500 000 евро.

Филип Стоилкович

Стоилкович беше пред трансфер в ЦСКА през 2024 г.

През 2024 г. Стоилкович беше близо до трансфер в ЦСКА, но тогава „армейците“ не успяха да се разберат с Дармщат за сделка и швейцарецът отиде под наем в сръбския ОФК Београд. Преди това таранът е играл още за Кайзерслаутерн, Сион, Аарау, и Вил. Според сайта Transfermarkt пазарната стойност на Филип Стоилкович в момента е 2 милиона евро.

Николай Илиев
