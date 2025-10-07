Най-скъпият от първото лято на Гуардиола в Сити с признание, обмислял е да прекрати кариерата си

Пеп Гуардиола пое Манчестър Сити през лятото на 2016 г. Тогава той направи немалко трансфери, някои от които за голями суми пари. В този списък са имена като Лирой Сане (52 млн. евро), Илкай Гюндоган (27 млн. евро) и Клаудио Браво (18 млн. евро). Най-скъпият от тях беше Джон Стоунс. Привлечен от Евертън, тогава 22-годишният централен защитник премина в отбора на Гуардиола за 55.6 милиона евро.

Джон Стоунс не беше играл от февруари

През целия си престой при „гражданите“ Стоунс беше преследван от контузии, но през миналия сезон те са му дошли вповече и е обмислял да сложи край на кариерата си. Вече на 31 години, той изигра едва 24 мача на клубно и национално ниво през сезон 2024/25 г. Мъчеха го контузии на стъпалото и в задната част на бедрото, и централният бранител не беше играл от февруари. В началото на този сезон Стоунс започна добре, но въпреки това не беше повикан за мачовете на Англия с Андора и Сърбия през септември. Ето какво сподели той пред BBC Radio 5 Live:

„Миналият сезон беше труден за мен, до такава степен, че мислех да спирам с футбола направо. Исках да спра да го правя, защото буквално ми писна да бъда максимален професионалист, да се опитвам да направя всичко както трябва, а после да се сривам и да нямам отговори защо става така. Беше много трудно време“, започна Стоунс.

Още: Легенда на Ливърпул обяви играч на Манчестър Сити за "най-великия в историята на Висшата лига"

Джон Стоунс: „Какво още трябва да направя, за да спре този кошмар?“

„Идва момент, в който не знаеш защо се случва и е още по-трудно, когато влагаш толкова много усилия или си ултрапрофесионалист, и пак да не можеш да играеш и да си на разположение. И си казваш – направих това, това и това, но какво още трябва да направя, за да спре този кошмар? Но после си казвах, че всички предизвикателства съм преминавал, и в Сити, и тука. И ще го направя и сега“.

Още: Игор Тиаго пропусна да накаже Донарума! Ман Сити отново е в битката за титлата във Висшата лига

Тухел иска Стоунс в състава на Англия

Въпреки контузиите, Томас Тухел повика Стоунс на летния подготвителен лагер с Англия за мачовете с Андора и Сенегал. Това показва доверието на германския селекционер и желанието му да включи защитника в състава. Ето какво каза Стоунс по темата: „Обичам да играя за страната. Някои от най-хубавите моменти в кариерата ми са с екипа на Англия на големите турнири. И когато лятото Тухел ме попита дали искам да бъда с момчетата, въпреки проблемите ми, за мене беше очевидно“.

„За мен да дойда и да се покажа на момчетата, да предложа съвети, да бъда добър съотборник, предполагам – това беше специален момент. Не бях мислил за това оттогава, защото времето лети толкова бързо. Но това беше знак за нещо, което наистина ме прави щастлив“, завърши Джон Стоунс.

Още: Тежък удар по Ливърпул – звезда пропуска най-важната част от сезона