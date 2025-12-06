Войната в Украйна:

Мадона ядоса Доналд Тръмп, "подхвана" го в социалните мрежи

06 декември 2025, 19:48 часа 0 коментара
Както вече стана обичайно, поредната музикална звезда нанесе удар по Доналд Тръмп и неговата политическа програма. Този път Мадона беше тази, която алармира за поредната нетолерантна инициатива на настоящия президент на САЩ: да прекрати отбелязването на Световния ден за борба със СПИН.

Новината за отмяната му разгневи кралицата на поп музиката. Тя възприе като обида факта, че президентът е наредил на федералните служители да не отбелязват традиционната дата 1 декември. Възмутена, Мадона се обърна към социалните медии, главно Instagram, за да изрази неодобрението си към решението на Тръмп. Тя осъди позицията му с мотива, че опозорява милиони жертви, засегнати от ХИВ.

Атака на Мадона в социалните мрежи

Снимка: Madonna/Instagram

"Днес е Световен ден за борба със СПИН. От четири десетилетия насам този ден се отбелязва международно от хора от всички слоеве на обществото, защото кризата с ХИВ е засегнала живота на милиони хора.", написа Мадона. Станала известна в разгара на вируса през 80-те години, Мадона се чувства ангажирана към онези, които са починали в резултат на това, и към семействата, които са загубили любим човек по същата причина.

"Хората са загубили любовници, съпрузи, съпруги, приятелки, приятели, майки, дъщери и деца заради тази смъртоносна болест, за която все още няма лек.", продължава поп кралицата. Тя сподели, че подкрепя каузата за отбелязване на Световния ден за борба със СПИН, защото е загубила един от най-добрите си приятели. "Сигурно той (Доналд Тръмп, бел. ред.) никога не е гледал най-добрия си приятел да умира от СПИН, държейки го за ръка и наблюдавайки как кръвта се оттича от лицето му, докато той издъхва на 23 години.", пише още Мадона, цитирана от "Marca".

Яна Баярова
