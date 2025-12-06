Войната в Украйна:

Емблемата на българската музика: Най-изпълняваният български композитор в света

06 декември 2025, 19:30 часа 1330 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Панчо Владигеров е български композитор и диригент от българско-еврейски произход. Печели като композитор два пъти Менделсоновата награда. В продължение на 11 години пише музика за спектаклите на големия германски режисьор Макс Райнхард, играни на сцената на "Дойчес Театър" в Берлин и в "Театър ан дер Йозефщад" във Виена. Не само това, но Владигеров има и забележителни постижения като педагог, като през неговата школа са минали десетки изтъкнати български композитори и пианисти, сред които Милчо Левиев и Алексис Вайсенберг.

Ранни години

Още: Поетът, оставил едни от най-чистите и изящни стихове в българската лирика

Роден е на 13 март 1899 г. в Цюрих, Швейцария, в семейството на българския адвокат Хараламби Владигеров и на Елиза Пасарнак, еврейка от Одеса, пианистка и музикален педагог. Музиката е в кръвта на цялото семейство, затова Владигеров в продължение на целия си живот концертира съвместно със своя брат близнак Любен, който е цигулар.

По майчина линия, от еврейско-немската фамилия Pasarnak или Pasternak според изписването, той има родствени връзки с писателя Борис Пастернак, авторът на "Доктор Живаго", с Леон Пасарнак, професор математик, и със световноизвестния художник Леонид Пасарнак.

Родителите му се установяват в Шумен, където Панчо проявява от рано таланта си и още като дете композира малки пиеси.

Образование и първи международни награди

Обучаван отначало от майка си, Панчо Владигеров продължава с уроци по пиано в София като е записан в Частното музикално училище, където пиано му преподава чешкият музикант Хенрих Визнер. Едва 13-годишен,  през 1912 - 1915 г. започва да се обучава в Държавното висше музикално училище в Берлин, след което е приет в Академията по изкуствата в същия град, където се дипломира с отличие през 1922 г.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Патриархът на българската войска: Отявленият русофоб, който се разправи с проруските превратаджии

Още като студент печели Менделсонова награда (два пъти, което е уникално постижение) и международно признание за свои симфонични и камерни творби.

Международна кариера 

До 1932 г. Владигеров работи в Берлин като корепетитор и композитор в "Дойчес театър" и в легендарния театър "Фолксбюне" под ръководството на знаменития режисьор Макс Райнхард.

Пише музика за постановките на Райнхард – повече от 60 творби за театрални постановки. През този период се оформя неговият почерк с влияние от късния романтизъм, с ориенталски и славянски мотиви, с използване на народна музика.

Световна известност му носи рапсодия "Вардар" (1922) — първото българско симфонично произведение, спечелило широка международна известност и превърнало се в музикален символ на България.

Снимка: Wikipedia

Завръщане в България

През 1932 г. Владигеров се завръща в София и става централна фигура в музикалния живот на страната. Той е съосновател на Съюза на българските композитори (през 1933 г.) и професор по композиция, пиано и камерна музика в Държавната консерватория. Сред учениците му са едни от най-големите български композитори: Александър Райчев, Марин Големинов, Лазар Николов, Константин Илиев, Любомир Пипков. 

Владигеров е смятан за най-значимия български композитор на ХХ век, защото успява да създаде синтез между европейската класическа традиция (Брамс, Рахманинов) и българската народна музика. Пише в почти всички жанрове:

Симфонична музика:

Българска сюита; 

Празнична увертюра; 

Симфония №1; 

Концертни рапсодии

Камерна музика: 

Струнни квартети; 

Сонати; 

Разнообразни пиеси за цигулка и пиано;

Концерти:

Пет концерта за пиано и оркестър – едно от емблематичните му произведения

Концерт за цигулка; 

Концерт за виолончело

Пиано: 

Парафрази върху народни песни; 

10 тетрадки "Танцови ритми";

Импресии; 

Фантазии

Сценична музика:

музика за театър (над 60 партитури); 

музика за филми; 

балета "Легенда за езерото".

Още: "Царицата на южните морета", която сътвори първото околосветско пътешествие и разказа за България с любов

Най-известни произведения

  • Българска рапсодия "Вардар" 
  • Петте клавирни концерта
  • Еврейска поема
  • Танцови ритми
  • Шуменска рапсодия
  • Сюита "Люлебай".

Творбите му са изпълнявани в Берлин, Виена, Париж, Лондон, Ню Йорк, Москва, Токио.

Личен живот

Композиторът е бил женен за Дора Владигерова, двамата им сина, също близнаци - проф. Александър Владигеров и проф. Любен Владигеров, са композитори. Александър е диригент, автор на маршове и оркестрови произведения, педагог в НМА, а Любен е цигулар и дълго време концертмайстор в Софийската опера. Музикант е и внукът му Панчо Владигеров-младши.

Правнуците му Александър и Константин също продължават семейната традиция, те са известните джаз тромбонист и тромпетист ("The Wladigeroff Brothers").

Признание и наследство

Панчо Владигеров умира на 8 септември 1978 г. в София. Домът му е превърнат в музей и концертно средище. А в Шумен се провежда Международният конкурс на негово име "Панчо Владигеров".

Панчо Владигеров остава като основоположникът на българската национална композиторска школа, най-изпълняваният български класически композитор в света, който утвърждава българската музика на международната сцена.

Неговото име носи и проток в Антарктика.

Още: Неподражаемият художник, чиито картини разпознава всеки българин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Панчо Владигеров българи Невъзпятите герои авторски
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес