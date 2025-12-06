Спорт:

Черно море тресна ЦСКА на "Тича" и сложи край на "червения" летеж в Първа лига

Черно море прекъсна серията на ЦСКА от осем поредни победи във всички турнири! "Моряците" постигнаха ценен успех с 2:0 над "армейците" в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. На "Тича" Уеслен Жуниор откри резултата в 40-ата минута с глава. През втората част изстрел на Васил Панайотов рикошира в Георги Лазаров и се оплете в мрежата. Така тимът на Илиан Илиев-старши събра 33 точки на четвъртото място и изпревари "червените" с 2 пункта.

Срещата стартира в много високо темпо за българските стандарти. В самото начало Питас не намери целта с глава от близка дистанция. Двата отбора се осмеляваха да пробват и шутове от дистанция, които не сполучиха. В 13-ата минута Томов улови изстрел на Годой. Лапеня с глава също пропусна за ЦСКА. В средата на полувремето Пастор бе на точното място, за да блокира много опасен удар на Лазаров.

В 40-ата минута "моряците" поеха атака отляво. След карамбол и доза шанс топката стигна до Уеслен, който с глава я насочи към опразнената врата за 1:0. До почивката опитите на "червените" не доведоха до гол.

През втората част момчетата на Илиан Илиев-старши вдигнаха темпото. В 50-ата минута Лапоухов се намеси при удар на Уеслен с шпагат. В 63-тата минута Атанасов се размина с гол. 120 секунди по-късно обаче Ето'о се подхлъзна и даде възможност на домакините да организират скорострелна контраатака. Тя завърши с шут на Панайотов, който рикошира в Лазаров за 2:0.

Ключова роля в нападението изигра Чандъров, който съхрани топката в очертанията на полето. В заключителния четвърт час ЦСКА обсади наказателното поле на Черно море. След рикошет в Живко Атанасов топката попадна в гредата в 78-ата минута. Томов пък се намеси при удар на Годой от 3-4 метра. В 85-ата изстрел на нападателя от чиста позиция бе блокиран. С изтичането на редовното време Лапоухов се отличи с намеса.

Джем Юмеров
