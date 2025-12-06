Спорт:

"Аз ставам неможещ, футболистите - стари": Илиев заговори за манталитета на българския футболен фен

06 декември 2025, 19:47 часа 587 прочитания 0 коментара
"Аз ставам неможещ, футболистите - стари": Илиев заговори за манталитета на българския футболен фен

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев даде своето мнение след успеха на "моряците" над ЦСКА в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. Специалистът отбеляза тежкия терен и лошите атмосферни условия и обясни тактическия си ход да стартира с трима централни защитници. В основната на това решение стои идеята за числено преимущество срещу Йоанис Питас и Леандро Годой. Илиев не остава доволен от слабото присъствие в единия сектор на "Тича", но си го обясни с манталитета на българския фен.

Илиан Илиев обясни тактическия ход за трима централни защитници

„Тежък терен, атмосферните условия не бяха добри. Вятърът попречи и на двата отбора през двете полувремена. В такива условия трябва повече битка и себераздаване. Доволен съм, че с една тренировка вчера, в която работихме по реакция срещу промяната на схемата на ЦСКА, въпреки малкото време, футболистите успяха да покажат това, което сме тренирали, и на терена по време на мача. В такъв мач е ключово да вкараш първия гол. Тази победа показва, че имаме отборен дух, въпреки многото промени. Новите успяха постепенно да влязат в нашия характер. Сега имаме мач за Купата срещу труден противник и се надявам днешният успех да ни донесе самочувствие“, заяви Илиев след победата на Черно море над ЦСКА

„Ние не сме искали да изненадаме никого, просто да имаме числово превъзходство в защита, за да не оставяме Питас и Годой един на един или двама на двама. С влизането на Бандаро имахме и План Б, като той можеше да заиграе като бек, но не се наложи", обясни той схемата с трима централни защитници.

Черно море ЦСКА

„Имаме още един мач до края на годината. Независимо от този мач, щях да кажа, че съм доволен от футболистите. Имахме големи липси през годината, които не бяха планувани. Берк Бейхан се върна, а Кристиан Томов си свърши работата. Доволен съм, че дойдоха хора да ни подкрепят, но мисля, че с представянето си в последните две години, независимо атмосферните условия, не трябва да идват само една шепа хора под козирката. С два лоши мача треньорите и футболистите стават най-лошите. Футболистите са остарели, а аз съм неможещ, новите пък не са добри. Благодаря на тези, които прежалиха времето си, за да ни подкрепят в събота вечер“, акцентира спецаислитът.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Независимо, че е в петък, мачът е в такъв час, че ще даде възможност на хората да ни подкрепят. Купата е най-краткият път до трофея. Надявам се финалът на годината да е позитивен“, завърши Илиан Илиев.

ОЩЕ: Генчев показа скромност и погледна напред: В първия мач Локо София надигра ЦСКА, но сега е различно

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Илиан Илиев ПФК Черно море Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес