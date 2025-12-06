Артета след загубата на Арсенал от Астън Вила: Вярвам, че отново ще играем на най-високо ниво

Мениджърът на Арсенал Микел Артета очаква тимът му да се вдигне след драматичната загуба от Астън Вила с 1:2 във Висшата лига, предаде ДПА. Емилиано Буендия донесе успеха на тима от Бирмингам с последния удар в мача, след като преди това Леандро Тросар бе изравнил за тима от Лондон.

"Който вярва, че трябва да водим с 10 точки, живее в различен свят"

„Това е първенството, играете на „Олд Трафорд“, на „Сейнт Джеймсис Парк“, гостуване на Челси и тук, има много трудни стадиони“, каза испанецът след поражението. „Резултатът можеше да бъде различен, но такава е действителността. Ние бяхме непобедени в 18 срещи и все още сме близо. Сега е време да се вдигнем, играчите ми дават основания да вярвам, че отново ще играем на най-високо ниво. Продължаваме. Ще се поучим от мача днес и това ще ни направи по-добър отбор“, вярва Артета.

„Това е нивото, хората, които вярват, че трябва да сме лидери с 10 точки преднина, живеят в различен свят“, категоричен е той.

От тима заявиха, че контузията на Кристиан Москера е по-лоша от предварителните очаквания

„Той ще бъде извън игра няколко седмици, за съжаление. Повече, отколкото очаквахме“, каза Микел Артета.

Унай Емери все още не го приема, но тимът му също е претендент за титлата заради страхотната форма. „Не мисля за това, знам, че 38 мача са много трудни, не сме претенденти. Ако бяхме след 35 кръг, можеше да говорим за това“, каза баският специалист.

„Арсенал е фаворит за титлата, на нас ни трябва повече баланс. Сега трябва да играем мач за мач“, смята Унай Емери.

