Холанд не вкара, но Сити се възползва от грешката на Арсенал! Тотнъм излезе от кризата (РЕЗУЛТАТИ)

Манчестър Сити постигна категоричен успех с 3:0 над Съндърланд в двубой от 15-ия кръг на Висшата лига. Между 31-вата и 35-ата минута на "Етихад" бранителите на "гражданите" Рубен Диаш и Йошко Гвардиол се разписаха, с което дадоха комфортен аванс на тима си. В 65-ата минута Фил Фоудън добави попадение към асистенцията си от първата част. Раян Шерки също се отличи с две голови подавания.

Сити победи Съндърланд, Тотнъм надви Брентфорд

Голямата звезда на Сити Ерлинг Холанд не успя да отбележи в тази среща, което с оглед на формата му, е новина само по себе си. Въпреки това норвежецът оглавява класацията сред реализаторите с 15 попадения. Отборът на Пеп Гуардиола събра 31 точки на втората позиция - на 2 зад лидера Арсенал, който по-рано през деня сгафи срещу Астън Вила.

Междувременно Тотнъм прекрати серията си от пет поредни мача без победа във всички турнири. "Шпорите" надвиха Брентфорд с 2:0 у дома. Възпитаниците на Томас Франк си свършиха работата през първата част. В средата на полувремето Хави Симонс асистира на Ричарлисон, а малко преди почивката сам реализира, за да удвои преднината.

Борнемут и Челси пък завършиха наравно 0:0 на „Виталити“. „Сините“ от Лондон затварят топ 4 с 25 точки, докато „черешките“ са 13-и с 19 пункта.

