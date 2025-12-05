Нови масови арести в Турция заради незаконни залози

Главната прокуратура в Истанбул е разпоредила нови арести в рамките на мащабно разследване за незаконни залагания. По информация на ТРТ Хабер (TRT Haber) тази сутрин са задържани 46 души - футболисти, ръководители на футболни клубове, мениджъри. Сред тях са известният футболен коментатор Ахмет Чакар и бившият председател на футболния клуб Адана Демирспор - Мурат Санджак. Задържани са и играчът на Фенербахче - Мерт Хакан Яндаш, както и Метехан Балтаджъ от Галатасарай.

В югоизточната ни съседка не си поплюват

The Istanbul public prosecutor’s office said Friday it had ordered the arrest of 46 people, among them 29 footballer players, as part of a sprawling investigation into illegal betting on Turkish matches.https://t.co/hszPy2FQOz — The Witness (@WitnessKZN) December 5, 2025

„В рамките на втория етап от поредицата разследвания на Главната прокуратура на Истанбул, известни като „Разследвания на футболни залози“, и в резултат на данни, получени от Комисията за разследване на финансови престъпления (MASAK) и легални сайтове за залагания, проучвания с отворен код, анализи и други доказателства, тази сутрин бяха задържани 46 души съгласно „Нарушение на Закон № 6222 за предотвратяване на насилието и безредиците в спорта“. Петима заподозрени са идентифицирани като намиращи се в чужбина, а усилията за задържане на останалите продължават“, се посочва в изявление на Главната републиканска прокуратура в Истанбул, съобщи НТВ.

Телевизията цитира главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, че може да последват още операции през следващите дни и че футболът трябва да бъде прочистен.

Според турските медии, които много активно следят процеса, разследването на Главната републиканска прокуратура в Истанбул започва след прессъобщение на президента на Турската футболна федерация (TFF) Ибрахим Хаджиоманоглу от 27 октомври 2025 г., в което се посочва, че „371 съдии са имали акаунти за залагания и 152 души са били идентифицирани като активно залагащи“.

Миналия месец турските власти издадоха заповед за арест на 21 души, включително 17 съдии и президент на футболен клуб от елита на страната, като част от разследването на случаи със залагания.

Турската футболна федерация съобщи също, че 1024 футболисти от всички футболни първенства в Турция, сред които и играчи на Бешикташ и Галатасарай, са участвали в незаконни залагания, заради които са временно отстранени и са препратени към дисциплинарната комисия на централата.

В съобщението на Федерацията се посочва, че всички 1024 футболисти са наказани по член 57 от правилника на ТФФ, който забранява на спортистите да залагат на футболни мачове, съобщава сайтът "Тюркийе тудей“.

