Доналд Тръмп призна: "Soccer" е истинският футбол, за американския футбол трябва да измислим друго име (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп се изказа по вечния спор за употребата на думата "football" в Щатите по време на церемонията по теглене на жребия за груповата фаза на Световно първенство по футбол, което ще се проведе през 2026 година. Държавният глава призна, че трябва да се помисли за друго наименование на американския футбол, защото това, което отвъд Океана наричат "soccer", всъщност е истинският "football".

Тръмп каза какво е истинският футбол

„Когато погледнем какво се е случило със спорта, който в САЩ наричаме „soccer“, ние никога не го наричаме "football", защото имаме друг конфликт с нещо, наречено „football“, каза Тръмп на жребия за Световното първенство по футбол през 2026 г. в петък във Вашингтон. „Но когато се замислим, това е футбол, няма съмнение. Трябва да измислим друго име за другия. Наистина няма смисъл, когато се замислиш.“

⚽️ vs 🏈



Trump says that football is the "real football" and American football should be renamed to something else😅 pic.twitter.com/kca7FaaAOH — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025

Американският президентът получи новоучредената Награда за мир на Световната федерация по футбол (ФИФА). Призът се връчва за първи път и за изключителни постижения в усилията за мир и единство. Тръмп получи отличието от президента на ФИФА Джани Инфантино, с когото в последно време затоплиха отношенията си.

Освен това Доналд Тръмп твърди, че билетите за Мондиал 2026 се разпродават с невиждани досега темпове. „Мога да ви съобщя, че сме продали повече билети от която и да е държава по света на този етап“, каза той, добавяйки, че търсенето вече е „счупило всички рекорди“.

Друго, което стана ясно от церемонията, е, че ФИФА ще удължи почивката във финалната среща на Световното първенство. На този етап не се разкриват конкретни детайли за продължителността на полувремето, но е ясно, че то ще надхвърля стандартните 15 минути. Очаква се допълнителното време да бъде използвано за по-обширни церемониални или развлекателни елементи, които традиционно съпътстват финалите на големите турнири.

