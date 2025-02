"Най-великият за всички времена": Моуриньо прекрати словесната война с ас на вечния враг (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Старши треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо говори пред медиите преди първия мач на "жълтите канарчета" срещу Андерлехт от плейофите на Лига Европа. 62-годишният португалец коментира публикацията на нападателя на Галатасарай Мауро Икарди, който определи Специалния като "Плачещия". Наставникът на "фенерите" отвърна нееднозначно, като заяви, че аржентинецът е най-великият за всички времена.

„Вярвам, че съм специален, а не Специалния, при това заради тези 25 години кариера и 26 титли, а не заради един мач. Няма нито един двубой, който да определя моята кариера. Моята кариера продължава вече 25 години“, отговори Моуриньо на журналистически въпрос за прякора си.

"Icardi is a goat, I refuse to comment on goats" 🐐



Fenerbahce boss Jose Mourinho responds to Galatasaray's Mauro Icardi who called him "the crying one" 👀 pic.twitter.com/HKMMSt8ZeS