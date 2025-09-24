"Не направиха аутопсия. Какво ще ни каже тя?": Руският бранител, който игра над 300 мача, но почина мистериозно едва на 34

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Футболът е най-популярният спорт в Русия, както е и в много други държави по света. След разпада на СССР се основава руската Премиер лига - елитното първенство на руския футбол. Най-успешните клубове са Спартак Москва и Ценит Санкт Петербург, които имат по 10 титли. На трето място идва ЦСКА Москва с 6 титли. Това са и трите клуба, към които се стреми всеки футболист в Русия. Такава е мечтата и на един бранител на име Рустем Булатов, който успява да я сбъдне и да заиграе в ЦСКА Москва - няколко години преди да загуби мистериозно живота си едва на 34 години...

Рустем Булатов - защитникът, който се роди на терена и умря на него

Рустем Булатов е роден в Казан. Той успява да хване съветския футбол, като дебютира в Съветската Б лига месеци преди разпада на СССР през 1991-ва. Играе за родния Рубин Казан, който понастоящем е петият най-успешен клуб в руския футбол. След няколко години на авантюри с местните клубове в Казан той решава да се пробва на друго място - в Нефтохимик Нижнекамск. Там играе в продължение на две години, преди отново да се завърне в Рубин Казан и да се превърне в основен играч на отбора в периода 1997 - 1999 г.

Пробивът до ЦСКА Москва

След като показва потенциала си в Рубин, през 2000 г. Булатов си печели трансфер в ЦСКА Москва. През първия сезон е солиден в изявите си и играе като титуляр, записвайки общо 30 мача. Той записва и две участия в Купата на УЕФА. През следващия сезон обаче губи титулярното си място, а през 2001-ва напуска клуба. Следващите години са турбулентни за бранителя, който не успява да се задържи на едно място, минавайки през осем различни клуба, сред които Кубан Краснодар, Динамо Санкт Петербург, Том Томск, Анжи и други.

Черният 31-ви май

Булатов слага край на професионалната си кариера след 2006-та, а след това се връща в родния Казан, където започва да се занимава с треньорска дейност в школата на Рубин, а успоредно с това да играе на аматьорско ниво за отбора на Челси-Казан. На 31 май 2008 година Булатов отива за аматьорски мач и повече никога не се прибира у дома. Още преди срещата се оплаква, че не се чувства добре, като обещава, че ще играе първото полувреме, а после ще се прибере. До полувремето обаче така и не се стига...

След около 15 минути игра Булатов пада на тревата в безсъзнание. Съотборниците му го намират с глътнат език, а докато дойде линейка, той вече е починал. Сергей Харитонов, бивш футболист на Рубин и приятел на Булатов, който е на терена в този мач, споделя следното в интервю за Sports.ru: "Той ни каза: "Ще тичам първото полувреме и после ще се прибера." Минават около 15 минути — той пада на терена. Изтичвам: езикът му е хлътнал, държим му устата. Нямаше линейка. И докато пристигне... Не направиха аутопсия. Какво ще ни каже тя?"

Никой не знае причината за смъртта на Булатов

Точната причина за смъртта на Рустем Булатов никога не става ясна, защото аутопсия така и не е направена. Известно е обаче, че три години преди трагедията Булатов се е оплаквал от сърдечни проблеми. Според Харитонов обаче, неговият приятел бил небрежен в спазването на препоръките на лекарите. "Рустем умря, защото не можа да се адаптира към живота след футбола", смята Харитонов.

"Спортистите са хора, които са в черупка. На които им дават храна, да ги поят, да ги возят в автобус, да им плащат билетите. Когато изпаднат от тази черупка, в повечето случаи просто се губят. Рустем изпадна от тази черупка. И именно този живот, проблеми, бизнес - те просто го убиха", коментира още бившият футболист за трагичната смърт на своя приятел. А историята на Булатов е от онези болезнени уроци, които ни напомнят, че животът е твърде кратък, за да не грабим с пълни шепи от него - всеки ден, всяка минута, всяка секунда.

Автор: Стефан Йорданов

