Норвегия е на 1/8-финал на Мондиал'26! Холанд спаси „викингите“ срещу Кот д'Ивоар!

Норвегия стана поредният отбор, който се класира за 1/8-финалите на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Това стана факт, след като скандинавците победиха трудно тима на Кот д'Ивоар с 2:1. Европейците поведоха в края на първата част с гол на Антонио Нуса. В средата на второто полувреме обаче "слоновете" изравниха. Минути преди края на редовното време на срещата суперзвездата на Норвегия Ерлинг Холанд се разписа и прати тима напред в турнира.

Антонио Нуса вкара много красив гол

През първия половин час двубоят бе доста оспорван и двуостър. Норвежците имаха едно много опасно положение в самото начало на срещата, но удар с глава на Ерлинг Холанд бе блокиран от защитник. В 21-ата минута Кот д'Ивоар отговори с изстрел на Гислен Конан, който обаче мина покрай вратата. Малко по-късно африканците стигнаха до отлична ситуация, след като Пепе подаде успоредно на голлинията, но Айер успя да изчисти.

💥🇳🇴 NORWAY FLY TO WORLD CUP ROUND OF 16, IVORY COAST ARE OUT! 🇨🇮



5 goals in 3 starts for Erling Haaland. 🧘🏼‍♂️



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/OxlnQhdjzI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

В 39-ата минута Норвегия поведе. Антонио Нуса навлезе в наказателното поле, финтира съперник и със страхотен удар с левия крак не остави никакви шансове на вратаря на съперника. Секунди по-късно скандинавците можеха да вкарат и втори гол. Сьорланд свали една топка към Холанд, който я засече на няколко метра от голлинията, но бранител на Кот д'Ивоар успя да подложи крак и да изчисти.

След почивката африканците вдигнаха оборотите

След почивката футболистите на Кот д'Ивоар значително вдигнаха оборотите и потърсиха изравнителен гол. В 55-ата минута африканците бяха близо до попадение. Ударът на Пепе обаче бе отразен от вратаря на Норвегия. Последва изстрел на скандинавците от фаул, който бе спасен от Фофана. Десетина минути по-късно стражът на „слоновете“ излезе отлично, за да пресече една топка точно преди Холанд да успее да стигне до нея.

🧘🏼‍♂️🇳🇴 60 goals (!) in 53 games for Norway.



Erling Haaland things. 🤯 pic.twitter.com/nHs4MGxGAe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

Кот д'Ивоар изравни в 74-ата минута на мача. Влезлият като резерва Амад Диало направи двойно подаване с Пепе в наказателното поле, след което се освободи от двама защитници и прониза норвежката врата за 1:1. Радостта на африканците обаче трая само 10-ина минути, тъй като Ерлинг Холанд засече едно подаване в наказателното поле на съперника и направи резултата 2:1 за скандинавците.

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