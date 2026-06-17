Спорт:

Норвегия се завърна на Световното първенство и хищнически разкъса Ирак

17 юни 2026, 5:57 часа 805 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Норвегия се завърна на Световното първенство и хищнически разкъса Ирак

Норвегия се завърна на финали на Световно първенство за първи път през XXI век, а голямата звезда на тима Ерлинг Холанд отбеляза два гола за победата с 4:1 над Ирак в двубой от група "I". Скандинавците не бяха толкова убедителни в играта си, колкото показва резултатът, но хищническият инстикнт на Холанд пред противниковата врата им осигури летящ старт. 

Нападателят на Манчестър Сити откри в 29-ата минута, а в самия край на първото полувреме се разписа отново, наказвайки грешка на стража на Ирак Джалал Хасан. Малко преди това иракчаните бяха изравнили с попадение на Аймен Хюсеин. Резервата Лео Йостигор реши всичко в полза на Норвегия в 76-ата минута, а в добавеното време Аймен Хюсеин си вкара автогол. 

Ирак изигра общо 21 мача, за да заслужи второто си участие на Световно първенство. Първото беше през 1986 година, когато иракчаните загубиха и трите си двубоя. Днес те не успяха да стигнат поне до точка, но в големи периоди от двубоя бяха напълно равностойни на един от тимовете, от които се очаква да имат дълъг път на първенството. Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд разчиташе на двама нападатели в лицето на Аймен Хюсеин и Али Ал Хамади, а на вратата застана капитанът Джалал Хасан. В средата на терена личеше името на Амир Ал-Амари от полския Краковия, а ляв бек беше Мерхас Доски от Виктория (Пилзен). Сред резервите остана бившият защитник на Левски Ребин Сулака.

Норвегия излезе с всичко най-добро. Наставникът Стале Солбакен избра система на игра 4-3-3, като в атака стартираха Ерлинг Холанд, Александър Сьорлот и Антонио Нуса, а в халфовата линия си партнираха Мартин Йодегор, Сандер Берге и Фредрик Аурснес. На вратата беше Йорян Ниланд, а защитното каре включваше Юлиан Риерсон, Кристофер Айер, Торбьорн Хегем и Давид Мьолер Волфе. На пейката също имаше много класа с присъствието на Йенс Хауге, Патрик Берг, Лео Йостигор, Оскар Боб, Йорген Странд Ларсен и Андреас Шелдерюп.

Как се разви срещата

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Началото не беше никак динамично. Норвежците се затрудняваха с подредената игра на Ирак и сякаш изчакваха груба грешка на противниковата защита. Холанд издебна подобен момент и открадна топката, след което нахлу в наказателното поле, но не можа да намери свой съотборник.

Иракчаните на няколко пъти си позволиха доста остри влизания, които не бяха санкционирани с жълти картони от съдията. Антонио Нуса беше много активен по левия фланг, а Холанд отправи първия удар към вратата на Джалал Хасан, но топката премина високо над напречната греда. Малко по-късно Юлиан Риерсон центрира от статично положение и пръв до топката стигна Сьорлот, който обаче не съумя да затрудни иракския страж. 

В 29-ата минута Мьолер-Волфе напредна отляво и пусна прострелно подаване към връхлитащия Холанд, който изпревари защитниците в бяло и откри головата си сметка на световни финали. Много скоро скандинавците бяха близо и до второ попадение, но шут на Сьорлот беше блокиран.

Голът дойде без норвежците да играят на пълни обороти. Те видимо се стараеха да пестят сили и само в отделни моменти притискаха съперника с дълбока преса. Капитанът Мартин Йодегор се възползва от една от грешките на Ирак в дефанзивен план и стреля от границата на наказателното поле, но неточно. 

В 39-ата минута тимът от Близкия изток успя да възстанови равенството. Цялата така по левия фланг беше проведена с много прецизност, а центрирането на Амир Ал-Амари стигна до Аймен Хюсеин и той показа силата си при играта с глава - 1:1.

За съжаление на иракчаните, равенството не се задържа дълго. В 43-тата минута бранител в бяло върна топката към Джалал Хасан, той се забави с изритването й, а Холанд го притисна и това беше достатъчно, за да предизвика фатална грешка.

И този път Норвегия не можа да установи контрол над случващото се на терена, след като взе аванс. До края на полувремето Ирак създаде две голови възможности. По-близо до попадение беше централният бранител Акам Хашем, но неговият красив удар от въздуха мина на сантиметри над гредата.

Никой от треньорите не направи смени на почивката, а Ирак продължи да се задържа често в противниковата половина. Норвежците пък подходиха консервативно и доброволно дадоха инициативата на съперника.

В 53-тата минута Аймен Хюсеин отново надскочи защитниците на Норвегия, но не уцели вратата. Последва период, в който тимът на Стале Солбакен пренесе действията по-близо до вратата на Ирак, но без да създадат чисто положение.

В 63-тата минута Ирак пак постави под напрежение норвежката защита. Центриране от левия фланг достигна до Аймен Хюсеин, но неговият удар от малък ъгъл излезе в аут. След паузата за хидратация селекционерът на скандинавците Стале Солбакен също посегна към смените и на терена влязоха Андреас Шелдерюп, Кристиан Торствед, Лео Йостигор и Оскар Боб.

В 76-ата минута пред Торствед се откри шанс да обстрелва Джалал Хасан, но неговият удар беше блокиран и топката излезе в корнер. След последвалото центриране на Йодегор най-виско скочи Лео Йостигор, който с глава отбеляза втория си гол с националната фланелка.

Десетина минути преди края Мартин Йодегор отстъпи мястото си на Патрик Берг, а капитанската лента отиде на ръката на Ерлинг Холанд. Звездта на Норвегия можеше да оформи хеттрик в 82-рата минута, но след като открадна топката, стреля в тялото на излезлия да го пресрещне Джалал Хасан.

В края норвежците намалиха темпото, а техният съперник нямаше сили да пресира. В началото на добавеното време Кристиан Торствед се озова на отлична позиция, но шутира встрани от целта.

Секунди преди финалния съдийски сигнал Холанд отклони топката с глава към далечната греда, където Аймен Хюсеин си вкара автогол. 30-годишният нападател стана един от малкото футболисти, които са вкарвали и в двете врати в един мач от световни финали.

По-рано снищи в другия мач от групата Франция се наложи с 3:1 над Сенегал.

Във втория кръг от груповата фаза норвежците ще се изправят срещу Сенегал, а "петлите" ще срещнат Ирак.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Световно първенство по футбол 2026 Норвегия отбор Ирак отбор
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес