Норвегия се завърна на Световното първенство и хищнически разкъса Ирак

Норвегия се завърна на финали на Световно първенство за първи път през XXI век, а голямата звезда на тима Ерлинг Холанд отбеляза два гола за победата с 4:1 над Ирак в двубой от група "I". Скандинавците не бяха толкова убедителни в играта си, колкото показва резултатът, но хищническият инстикнт на Холанд пред противниковата врата им осигури летящ старт.

Нападателят на Манчестър Сити откри в 29-ата минута, а в самия край на първото полувреме се разписа отново, наказвайки грешка на стража на Ирак Джалал Хасан. Малко преди това иракчаните бяха изравнили с попадение на Аймен Хюсеин. Резервата Лео Йостигор реши всичко в полза на Норвегия в 76-ата минута, а в добавеното време Аймен Хюсеин си вкара автогол.

Ирак изигра общо 21 мача, за да заслужи второто си участие на Световно първенство. Първото беше през 1986 година, когато иракчаните загубиха и трите си двубоя. Днес те не успяха да стигнат поне до точка, но в големи периоди от двубоя бяха напълно равностойни на един от тимовете, от които се очаква да имат дълъг път на първенството. Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд разчиташе на двама нападатели в лицето на Аймен Хюсеин и Али Ал Хамади, а на вратата застана капитанът Джалал Хасан. В средата на терена личеше името на Амир Ал-Амари от полския Краковия, а ляв бек беше Мерхас Доски от Виктория (Пилзен). Сред резервите остана бившият защитник на Левски Ребин Сулака.

Норвегия излезе с всичко най-добро. Наставникът Стале Солбакен избра система на игра 4-3-3, като в атака стартираха Ерлинг Холанд, Александър Сьорлот и Антонио Нуса, а в халфовата линия си партнираха Мартин Йодегор, Сандер Берге и Фредрик Аурснес. На вратата беше Йорян Ниланд, а защитното каре включваше Юлиан Риерсон, Кристофер Айер, Торбьорн Хегем и Давид Мьолер Волфе. На пейката също имаше много класа с присъствието на Йенс Хауге, Патрик Берг, Лео Йостигор, Оскар Боб, Йорген Странд Ларсен и Андреас Шелдерюп.

Как се разви срещата

Началото не беше никак динамично. Норвежците се затрудняваха с подредената игра на Ирак и сякаш изчакваха груба грешка на противниковата защита. Холанд издебна подобен момент и открадна топката, след което нахлу в наказателното поле, но не можа да намери свой съотборник.

Иракчаните на няколко пъти си позволиха доста остри влизания, които не бяха санкционирани с жълти картони от съдията. Антонио Нуса беше много активен по левия фланг, а Холанд отправи първия удар към вратата на Джалал Хасан, но топката премина високо над напречната греда. Малко по-късно Юлиан Риерсон центрира от статично положение и пръв до топката стигна Сьорлот, който обаче не съумя да затрудни иракския страж.

В 29-ата минута Мьолер-Волфе напредна отляво и пусна прострелно подаване към връхлитащия Холанд, който изпревари защитниците в бяло и откри головата си сметка на световни финали. Много скоро скандинавците бяха близо и до второ попадение, но шут на Сьорлот беше блокиран.

Голът дойде без норвежците да играят на пълни обороти. Те видимо се стараеха да пестят сили и само в отделни моменти притискаха съперника с дълбока преса. Капитанът Мартин Йодегор се възползва от една от грешките на Ирак в дефанзивен план и стреля от границата на наказателното поле, но неточно.

В 39-ата минута тимът от Близкия изток успя да възстанови равенството. Цялата така по левия фланг беше проведена с много прецизност, а центрирането на Амир Ал-Амари стигна до Аймен Хюсеин и той показа силата си при играта с глава - 1:1.

За съжаление на иракчаните, равенството не се задържа дълго. В 43-тата минута бранител в бяло върна топката към Джалал Хасан, той се забави с изритването й, а Холанд го притисна и това беше достатъчно, за да предизвика фатална грешка.

И този път Норвегия не можа да установи контрол над случващото се на терена, след като взе аванс. До края на полувремето Ирак създаде две голови възможности. По-близо до попадение беше централният бранител Акам Хашем, но неговият красив удар от въздуха мина на сантиметри над гредата.

Никой от треньорите не направи смени на почивката, а Ирак продължи да се задържа често в противниковата половина. Норвежците пък подходиха консервативно и доброволно дадоха инициативата на съперника.

В 53-тата минута Аймен Хюсеин отново надскочи защитниците на Норвегия, но не уцели вратата. Последва период, в който тимът на Стале Солбакен пренесе действията по-близо до вратата на Ирак, но без да създадат чисто положение.

В 63-тата минута Ирак пак постави под напрежение норвежката защита. Центриране от левия фланг достигна до Аймен Хюсеин, но неговият удар от малък ъгъл излезе в аут. След паузата за хидратация селекционерът на скандинавците Стале Солбакен също посегна към смените и на терена влязоха Андреас Шелдерюп, Кристиан Торствед, Лео Йостигор и Оскар Боб.

В 76-ата минута пред Торствед се откри шанс да обстрелва Джалал Хасан, но неговият удар беше блокиран и топката излезе в корнер. След последвалото центриране на Йодегор най-виско скочи Лео Йостигор, който с глава отбеляза втория си гол с националната фланелка.

Десетина минути преди края Мартин Йодегор отстъпи мястото си на Патрик Берг, а капитанската лента отиде на ръката на Ерлинг Холанд. Звездта на Норвегия можеше да оформи хеттрик в 82-рата минута, но след като открадна топката, стреля в тялото на излезлия да го пресрещне Джалал Хасан.

В края норвежците намалиха темпото, а техният съперник нямаше сили да пресира. В началото на добавеното време Кристиан Торствед се озова на отлична позиция, но шутира встрани от целта.

Секунди преди финалния съдийски сигнал Холанд отклони топката с глава към далечната греда, където Аймен Хюсеин си вкара автогол. 30-годишният нападател стана един от малкото футболисти, които са вкарвали и в двете врати в един мач от световни финали.

По-рано снищи в другия мач от групата Франция се наложи с 3:1 над Сенегал.

Във втория кръг от груповата фаза норвежците ще се изправят срещу Сенегал, а "петлите" ще срещнат Ирак.