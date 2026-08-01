УЕФА свали доверието си от ФИФА и Джани Инфантино: Нещастна, задкулисна и непрозрачна сделка!

Eвропейската футболна асоциация УЕФА днес публикува изявление, в което се казва, че е „загубила доверие“ в Джани Инфантино след неуспешното му предложение за FIFA Forward Enterprise (FFE). Те поздравяват лидера на ФИФА, че се е отказал от идеята да продаде дял от Световното първенство на частни инвеститори, но гарантират, че това е само началото и „искат да възстановят доверието и да направят отношенията прозрачни“.

Реакцията и цялото писмо могат да бъдат видени на официалната страница на УЕФА. Също така там се вижда, че централата остро критикува плановете на Инфантино и благодари на „феновете, лигите, клубовете, играчите, отделните лица, асоциациите и конфедерациите, които се противопоставиха на схемата“.

От УЕФА все пак поздравиха боса на ФИФА, че се е отказал от идеята си да продаде Световното

UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup — UEFA (@UEFA) August 1, 2026

Президентът на ФИФА Инфантино планираше да продаде дялове в състезанията на футболния ръководен орган на частни инвеститори, но се отказа от идеята в ранните часове на събота сутринта на фона на широко разпространено възмущение и остри реакции от целия свят. Континенталните централи КОНКАКАФ (за Северна, Централна Америка и Карибския басейн), както и азиатската АФК, водени от УЕФА, бяха категорично против проекта. Ръководният орган на европейския футбол предупреди, че страните членки ще бойкотират бъдещи турнири на ФИФА, ако планът бъде осъществен.

Сайтът „talksport.com“ пък твърди, че швейцарецът е получил болезнен удар от най-вътрешния кръг от поддръжници и съветници, след като старши съветникът му Карлос Кордейро подаде оставка в петък, публикувайки остро формулирано изявление, противопоставящо се на плановете на FFE. Някои медии твърдят дори и за телефонен скандал между двамата.

Но явно Александър Чеферин и хората от екипа му нямат намерение да спират до тук и ще водят битка за промяна до успешен край. Европейската футболна организация заяви също, че „настоящото ръководство на ФИФА е загубило не само доверието на УЕФА, но и това на много други членове на футболното семейство“.

„Правилно е през следващите дни и седмици УЕФА да работи със своите асоциации и в тясно сътрудничество с други конфедерации, за да обмисли как се е случило това и да разработи план, който да гарантира, че това няма да се повтори. Този преглед трябва да бъде задълбочен и фундаментален. Нито една опция не трябва да бъде изключена. Настоящото ръководство на ФИФА не само загуби доверието на УЕФА, но и на много други членове на футболното семейство“.

Също така УЕФА го критикува, че се е провалил в две от най-важните обещания, които е дал след взимането на президентския пост от принудения да се оттегли предшественик Сеп Блатер. През 2016-а година при избора му той е казал, че „гарантира прозрачност в работата“ и че „парите на ФИФА ще бъдат достъпни за разпределение между страните и конфедерациите по начин, който ще бъде определян от самите страни и участници в процеса.

„И двете обещания той не успя да изпълни. Нещастната, задкулисна, непрозрачна сделка, която той сключи и се опита да прокара, беше всичко друго, но не и прозрачна. И с резерви, възлизащи на над 5 милиарда долара, той също не успя да използва парите на асоциациите в полза на играта“, казват още от УЕФА.

Накрая от Европейската асоциация обещават, че ще започнат незабавно работа с партньори и заинтересовани страни по целия свят и в целия футбол, за да предложи нов начин за разпределение на ресурсите чрез съществуващата програма FIFA Forward. Въпросната програма е един от най-важните източници на финансиране на много футболни централи по света, в това число и на БФС.

„Това е победа за целия спорт. Но това не трябва да е краят на историята. Предложението е отхвърлено. Задачата за възстановяване на доверието във ФИФА едва сега започва“, завършва писмото.

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