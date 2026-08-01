"Златната мина" на Реал Мадрид, която донесе рекордни приходи на "Бернабеу" това лято

Испанският гранд Реал Мадрид продължава да побива рекорди, след като академията на "кралете" - "Ла Фабрика", се превърна в основен източник на финансови постъпления на клуба. Предишното върхово постижение също бе на името на мадридчани, след като през 2017 година спечелиха 102 милиона евро от продажбата на играчи от школата си. Преди няколко седмици тази цифра бе надмината, а последният изходящ трансфер означава, че тя ще продължава да расте.

"Ла Фабрика" - люпилня за таланти и машина за пари

В края на седмицата мадридчани официално се разбраха с Фулум за трансфера на Гонсало Гарсия. Клубът отбеляза значителен напредък и по втори трансфер, свързан със Сесар Паласиос, който ще се присъедини към същия английски отбор. Според "AS" продажбите на Гарсия и Паласиос приближават "лос бланкос" до границата от 200 милиона евро от напускащи играчи от академията, което е приблизително двойно повече от предишния им рекорд, като все още предстоят да бъдат уредени и други трансфери.

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Гонсало вече е вторият най-скъп трансфер, сключен от Реал това лято. Сделката за нападателя ще възлезе на 40 милиона евро, плюс 2 милиона евро под формата на променливи суми, в замяна на което английският клуб придобива 70% от спортните права на играча. Едно нещо беше ясно както за играча, така и за испанския клуб: тази сделка няма да прекъсне връзката между тях. Гонсало ще напусне испанската столица, но се надява един ден да се върне. "Кралете" разглеждат сделката като отлична възможност както от икономическа гледна точка, така и за развитието на таланта му, но няма да го изгубят от поглед. Клубът ще запази правото си на първи отказ при всеки бъдещ трансфер, а 30-процентовият му дял може да му донесе допълнителни приходи, ако по-късно той премине в трети отбор.

Случаят със Сесар Паласиос е различен. Преговорите за него не са толкова напреднали, колкото тези за Гонсало, но и той ще се присъедини към Фулъм, освен ако не настъпи голяма изненада. Всички страни са уверени, че сделката ще се осъществи. Трансферът на Паласиос няма да достигне сумите на съотборника му. Той ще се движи между 8 и 10 милиона евро в зависимост от различните фактори, като Реал Мадрид отново ще запази процент от правата му и бъдещо право на първи отказ.

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Ако добавим сумата за Гонсало към останалите осем сделки, които клубът сключи това лято, а именно тези за Нико Пас, Виктор Муньос, Марио Гила, Алваро Родригес, Алекс Хименес, Фран Гарсия, Марио Мартин и най-новата - за Виктор Валдепеняс, общите приходи достигат 175,5 милиона евро. Ако се финализира сделката с Паласиос, сумата може да се покачи до 185,5 милиона евро. И това не е всичко. Следващият играч, който ще донесе на клуба солидна финансова печалба, е Хакобо Ортега. Той не е играл нито една минута за първия отбор, но въпреки това е на прага на трансфер в един от най-големите клубове във Франция.

Реал Мадрид гони границата от 200 милиона

Според вестник "AS" Ортега е на път да се присъедини към Страсбург за 8 милиона евро в замяна на 50% от правата му. Напускането му ще повиши общите приходи до 193,5 милиона евро. Реал Мадрид се готви и за продажбата на вратаря Фран Гонсалес на Севиля. Преговорите между двата клуба донякъде са в застой поради разногласия относно трансферната сума и спортните условия. Преобладаващото мнение обаче е, че сделката в крайна сметка ще бъде сключена. И двете сделки ще приближат Реал Мадрид до преминаването на границата от 200 милиона евро от продажби на играчи, излезли от академията.

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